金鐘獎入圍名單／周渝民爭視帝 李心潔、舒淇搶迷你劇集視后

仔仔不意外入圍視帝。（圖／大慕提供）

台灣第61屆電視金鐘獎入圍名單公布，戲劇類部分，今年台劇戰況依舊激烈，從續集強作、話題新劇到金馬帝后跨足小螢幕，帝后之戰堪稱「死亡之組」。其中「我們與惡的距離2」挾著前作橫掃金鐘的氣勢再戰，將與「拜六禮拜」、「我們六個」等強作正面交鋒。迷你劇集交出令人驚艷名單，李心潔、舒淇 以「回魂計」搶迷你劇集視后，謝盈萱以「忘了我記得」、吳奕蓉以客家電影院「小包袱」、許莉廷以「晚安，瑪卡龍」、瑞瑪席丹「親密之海」入圍迷你劇集女主角獎，名單被譽為「金鐘史上最豪華女主角交鋒」。

【戲劇類主要入圍名單】

戲劇節目獎

我們六個

我們與惡的距離II

都市開基祖

喝酒吧！笨蛋

監所男子囚生記

戲劇節目導演獎

王傳宗／我們六個

朱平／都市開基祖

林君陽／我們與惡的距離II

高炳權／監所男子囚生記

樓一安／喝酒吧！笨蛋

戲劇節目女主角獎

邵雨薇／動物園

柯佳嬿／如果我不曾見過太陽

楊貴媚／我們與惡的距離II

謝欣穎／我們與惡的距離II

鍾欣凌／拜六禮拜

曾敬驊在「如果我不曾見過太陽」被讚連青筋都會演戲。 （圖／Netflix提供）

戲劇節目男主角獎

周渝民／我們與惡的距離II

莊凱勛／都市開基祖

陳澤耀／監所男子囚生記

曾敬驊／如果我不曾見過太陽

謝章穎／零日攻擊－蛇仔

戲劇節目男配角獎

施名帥／監所男子囚生記

陳竹昇／都市開基祖

黃鐙輝／我們與惡的距離II

楊祐寧／監所男子囚生記

潘親御／我們六個

戲劇節目女配角獎

于子育／我們與惡的距離II

王渝萱／喝酒吧！笨蛋

張詩盈／日日好食光

游珈瑄／我們六個

謝瓊煖／人浮於愛

舒淇(左)、李心潔(右)雙影后合作「回魂計」。（圖／Netflix提供）

迷你劇集（電視電影）男主角獎

李銘順／親密之海

侯彥西／客家電影院－屋下無人

洪都拉斯【洪勝德】／大仙尪仔

秦漢／忘了我記得

傅孟柏／回魂計

迷你劇集（電視電影）女主角獎

吳奕蓉／客家電影院－小包袱

李心潔／回魂計

許莉廷／晚安，瑪卡龍

舒淇／回魂計

瑞瑪席丹／親密之海

謝盈萱／忘了我記得

迷你劇集（電視電影）男配角獎

王柏傑／乩身

柯一正／我的陽過阿公

從從【唐從聖】／我的陽過阿公

陳竹昇／我的陽過阿公

楊迦恩／客家電影院－屋下無人

福地祐介／親密之海

迷你劇集（電視電影）女配角獎

于子育／親密之海

方郁婷／回魂計

林廷憶／回魂計

張詩盈／成功路上

陸弈靜／客家電影院－小包袱