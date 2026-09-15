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戲說從頭／林熙蕾演黑道大姐大 老公女兒直呼本色演出

娛樂新聞組╱綜合報導
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「黑白清道夫」由雷嘉汭(左起)、李銘順、婁峻碩等人演出。(記者沈昱嘉／攝影)
「黑白清道夫」由雷嘉汭(左起)、李銘順、婁峻碩等人演出。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣女星林熙蕾在Netflix犯罪動作影集「黑白清道夫」中大反差演出，從過去螢幕上的優雅形象，變身冷酷果斷的黑道大姐大「范姐」，霸氣十足。沒想到她演得有多狠，戲外就被結婚15年的老公一句「妳就是在演妳自己」戳中，連女兒也吐槽她「臉很臭、很凶」，讓她哭笑不得。

「黑白清道夫」由李銘順、婁峻碩、雷嘉汭、庹宗華、林熙蕾及傅孟柏演出，林熙蕾透露，為揣摩「范姐」，事前特別觀看艾爾帕西諾主演的「教父」、「疤面煞星」等作品，原以為能找到角色路線，後來才發現兩者風格完全不同。

她笑說，朋友看完預告都直呼「跟妳平常好不一樣，感覺很狠」，老公卻不這麼認為，反而虧她根本是本色演出，「我本來臉就很臭，現在更臭」。女兒更直接表示，媽媽在家就是這個樣子。

林熙蕾坦言，當演員很幸福，可以透過角色釋放平時不敢表現的一面，「很過癮」，而小女兒也會在家陪她對戲、練習中文。

不過，她強調「范姐」並非單純的反派，「如果只看她做的事情，會覺得她很可怕」，但隨劇情推進，觀眾將逐漸理解她為何走到今天，以及心中放不下的事情。庹宗華也認為，劇中人物無法單純用好壞定義。

此外，婁峻碩首次與李銘順合作，坦言一開始壓力很大；李銘順則笑說「我壓力比較大，因為你太帥了」；雷嘉汭則與婁峻碩有不少打戲。作品融合犯罪、動作與人物情感，也讓演員間的火花成為看點。

精華 FAQ

  • 她飾演冷酷果斷的黑道大姐大「范姐」，與過去優雅形象形成強烈反差，展現霸氣又狠勁十足的一面，成為劇中最受關注的角色之一。

  • 她特別觀看艾爾帕西諾主演的《教父》、《疤面煞星》等作品，希望從經典黑幫片中找到角色方向，但後來發現范姐的風格和那些角色並不完全相同。

  • 因為老公覺得她本來就臉臭、很凶，甚至直接說她是在演自己；女兒也吐槽媽媽在家就是這個樣子，讓她對這些評語只能哭笑不得。

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