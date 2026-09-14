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公益募款餐會達標 陳美鳳謝曾馨瑩相助 認了今年「最放鬆自在」

記者陳慧貞╱綜合報導
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陳美鳳(左)聯手曾馨瑩送愛。(取材自臉書)
陳美鳳(左)聯手曾馨瑩送愛。(取材自臉書)

台灣資深藝人陳美鳳長期投入公益，今年舉辦募款餐會，她事後在臉書分享心情，坦言這次是自己感到「最放鬆、最自在的一年」，也特別感謝永齡基金會曾馨瑩夫人。

從出道到在演藝圈占有一席之地，陳美鳳打拚事業全靠自己，但自從擔任台灣優質生命協會理事長，尤其這次募款餐會順利完成並達成目標，她看到每個環節的努力，也有感於過去很多事情都想獨力一肩扛起，不但給自己太多壓力，也會一直內耗自己，「當心放鬆了，反而可以更享受當下」，也更能感受到餐會中的溫暖與感動。

她也特別感謝永齡基金會曾馨瑩夫人長期支持協會，不僅親自到場參與，也持續以實際行動關懷弱勢長輩，讓她相當感動。陳美鳳同時向協會工作人員、志工及理監事致謝，從前置作業到活動當天，每個環節都十分繁瑣，大家都相當辛苦。

對於這次活動達成募款目標，陳美鳳希望大家募集到的每一份愛，都能被妥善運用，真正送到需要的人手上，並感性寫下：「一個人的愛有限，眾人的愛，不止息。」她也笑著對到場朋友喊話，希望大家不用有壓力，「你們輕鬆來、開心來，鳳鳳反而會更放鬆、更自在。」

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