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47年唱盡人生 蔡琴告白：舞台就是我家

記者許晉榮╱綜合報導
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蔡琴自我調侃「老女人」還能吸引滿滿觀眾。(記者沈昱嘉／攝影)
蔡琴自我調侃「老女人」還能吸引滿滿觀眾。(記者沈昱嘉／攝影)

出道47年，蔡琴12日起一連兩周帶著「不要告別」巡演回到台北。唱過無數經典情歌的她，唱到「親密愛人」時自揭因畏光必須戴著墨鏡生活，但她不後悔：「原來我的家就是舞台，你們（指歌迷）也是我最親愛的家人。」一句話，道盡47年的舞台人生。

這次返場，蔡琴從歌單到造型幾乎全面翻新，不僅重新訂製5套華服，更準備「親密愛人」、「張三的歌」、「微風往事」3首驚喜彩蛋， 22首跨越不同年代的旋律，在她低沉醇厚的嗓音下，唱出新的面貌。

開場唱完「抉擇」，蔡琴看著滿場觀眾，先自嘲笑說：「很高興『老女人』一出場還能看到滿滿觀眾，覺得很感動。」但整晚最令人動容的，是她唱「親密愛人」前的一段感性告白。

蔡琴緩緩地說：「唱了47年，最精華的歲月與精力，全都獻給舞台了。」她稱身邊工作夥伴陪伴自己的時間，甚至比陪伴家人還長，每當巡演結束，大家回到家，有孩子、有另一半在等著，「我可以想像他們相見的那一刻，是多麼安慰、多麼安心」。

話鋒一轉，她又說：「但我跟他們有點不一樣，我是單身，也是獨居。」每次演出結束回到家，沒人替她開燈，也沒有人問她累不累？她只能自己開燈、自己走進廚房，替自己倒一杯熱水。陪著她回家的，往往只有裝滿演出服與生活用品的行李箱。

蔡琴說，行李也占據了家裡最重要的位置，久而久之，她只覺得像是家中的過客，「回去就是換行李，然後再出去演出」。直到某一天，她望著行李，突然笑了，「蔡琴，你哪有家？你沒有家。舞台，就是你的家。」乍聽像玩笑，卻也讓全場瞬間安靜。

她說，這47年來，舞台給了她掌聲，也在身體留下歲月痕跡。如今穿著高跟鞋走在台上，步伐已不像年輕時那麼穩；尤其長年面對舞台的聚光燈，眼睛也愈來愈怕光，「如果要讓你們看到我的臉，我的眼睛就一定要面對那個光，那個亮度其實不是一般人能接受的」。於是轉身離開後，她就必須戴著「墨鏡生活」。

而她沒有後悔，「為什麼？因為你們，才是我最親密的家人。」真正的家，也是蔡琴最熱愛的舞台。

精華 FAQ

  • 她一連兩周在台北舉辦「不要告別」巡演，除重新訂製5套華服，也翻新歌單，並準備「親密愛人」、「張三的歌」、「微風往事」3首驚喜彩蛋，演唱22首跨世代作品。

  • 她提到自己唱了47年，最精華的歲月都獻給舞台；身邊夥伴多半有家庭可歸，但她單身獨居，回家只有行李箱與自己，久而久之才體悟舞台就是她的家。

  • 她坦言高跟鞋步伐已不如從前穩，長期面對聚光燈也讓眼睛愈來愈怕光，離開舞台後必須戴墨鏡生活；但她並不後悔，因為歌迷就是她最親密的家人。

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