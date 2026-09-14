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拍電影負債1800萬台幣 澎恰恰承諾「一定繼續拍」

記者陳穎╱綜合報導
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澎恰恰(左)邀請馬妞一同現身電影「帶一片風景走」映後座談。(圖／世界民族電影節提...
澎恰恰(左)邀請馬妞一同現身電影「帶一片風景走」映後座談。(圖／世界民族電影節提供)

台灣藝人澎恰恰近日出席「2026世界民族電影節」電影「帶一片風景走」映後座談，現場近百位觀眾座無虛席，不少人看得熱淚盈眶，更齊聲力拱他「復出」拍戲。面對觀眾鼓勵，澎恰恰也當場承諾：「我一定不會放棄，一定還會繼續拍電影」。

「帶一片風景走」是澎恰恰首部執導作品，他當年選擇這個故事，是希望替罕見疾病家庭發聲。電影上映後引發廣大迴響，前總統馬英九、蘇貞昌、王金平等政界人士都曾包場支持。

不過，電影上映時正逢「變形金剛3」強勢上映，票房壓力不小，澎恰恰透露，這部作品最終讓他背負台幣1800萬元債務。現場觀眾甚至直接問他當年拍片究竟花了多少錢，還有人打算替他發起群眾募款，希望幫助他繼續圓電影夢。澎恰恰則幽默回應：「你應該問我賠了多少錢！」逗得全場哈哈大笑。

雖然曾因此背負沉重債務，澎恰恰卻沒有因此放棄拍片，反而把這段經歷視為寶貴的學習。他坦言，第一次執導讓自己明白拍電影必須按部就班，未來如果再有機會拍片，也會更懂得控制預算，「至少知道哪些錢該花、哪些錢不能花」。

當天澎恰恰也邀請多年公益夥伴「馬妞」一同出席。曾擔任「帶一片風景走」電影活動主持人的馬妞表示，兩人一起做公益多年，從沒想過澎恰恰有一天會拿起攝影機拍電影，「他讓我發現，原來做公益還有很多方法。」

精華 FAQ

  • 面對現場觀眾熱情鼓勵他復出拍戲，澎恰恰當場表示自己「一定不會放棄，一定還會繼續拍電影」，展現持續投入電影創作的決心。

  • 因為這部首部執導作品上映時正逢《變形金剛3》強勢競爭，票房壓力很大，最後讓他背負台幣1800萬元債務，也成為他創作路上的重大挫折。

  • 他坦言第一次執導讓自己明白拍電影必須按部就班，未來若再有機會，會更懂得控制預算，清楚哪些錢該花、哪些錢不能花，並把挫折視為學習。

馬英九 王金平

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