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王力宏回饋母校設獎學金 助華人追音樂夢

記者梅衍儂╱綜合報導
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王力宏在母校設立「王力宏獎學金」多年。(圖／西東音樂提供)
王力宏在母校設立「王力宏獎學金」多年。(圖／西東音樂提供)

金曲歌王王力宏2016年獲母校伯克利音樂學院頒發榮譽博士，隔年便宣布設立獎學金，至今仍持續每年提供1個名額給有天分的華人學子，讓經濟不再成為追夢的門檻；如今受惠學生在國際舞台上開花結果，也讓王力宏多年來回饋母校、提攜後進的暖舉再次受到關注。

王力宏1999年曾就讀美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music），近日伯克利官網刊出最新專訪，意外讓「王力宏獎學金」成為外界討論焦點。

而一對跨國網紅夫妻檔，男方Zhengxi Zhang當年正是靠著王力宏捐贈的4年全額獎學金，圓夢進入伯克利就讀。如今除了從事網紅工作，也在紐約開設錄音室，受訪時感動表示，這份獎學金改變了他的一生。

Zhengxi Zhang說，從小學習爵士鋼琴，夢想成為音樂製作人，當初上網搜尋「全世界最好的音樂學院」後，便鎖定伯克利，後來獲得「王力宏獎學金」（Wang Leehom Scholarship）順利入學。

根據伯克利2026至2027年度學雜費計算，獎學金每年高達5萬5620美元，4年下來超過22萬美元。Zhengxi Zhang對此感性表示：「我想伯克利是世界上少數能讓這種事發生的神奇地方。」更不忘感謝學長王力宏的付出。

精華 FAQ

  • 他希望回饋母校並幫助有音樂天分的華人學子，讓經濟條件不再成為追求音樂夢想的障礙，也延續提攜後進的心意。

  • 他當年靠王力宏捐贈的4年全額獎學金進入伯克利就讀，順利完成音樂學業，如今也在紐約開設錄音室並從事網紅工作。

  • 依伯克利2026至2027年度學雜費計算，每年高達5萬5620美元，4年總額超過22萬美元，能大幅減輕就學負擔。

王力宏 華人

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