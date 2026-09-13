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兩代肌肉男正面對決：李玖哲脫到剩1件 杜德偉濕身狂噴7萬人

記者許晉榮／即時報導
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李玖哲突如其來的「脫衣秀」，掀起滿場尖叫。（圖／台東縣政府提供）
李玖哲突如其來的「脫衣秀」，掀起滿場尖叫。（圖／台東縣政府提供）

「東！帶我走－出發吧 來台東唱」Day2意外上演「肌肉男神大對決」！金曲歌王李玖哲先脫黑色吊嘎，大秀胸肌、腹肌及人魚線，全場尖叫；壓軸登場的杜德偉也不甘示弱，唱到招牌神曲「脫掉」時，不僅甩掉外套，更親自操控巨型水槍狂噴觀眾。兩代肌肉男一前一後火力全開，讓7萬人從大型卡拉OK一路嗨成露天濕身派對。

李玖哲率先以「不完美」開唱，深情嗓音令人陶醉，他開心表示，這是自己第一次到台東演出，希望很快能再與大家見面。

他還分享，上台前遇到一位從Machi時期便支持他的資深歌迷，對方透露當天正好是11歲女兒生日，讓他忍不住自虧：「現在他女兒都這麼大了，那代表我現在也才26歲！」全場笑翻。當他詢問現場是否還有壽星時，沒想到四面八方都有人舉手，他瞪大眼睛追問：「真的嗎？我不相信喔！」最後仍大方獻唱「生日快樂」歌。

他唱到興起索性脫去外衣，只剩黑色吊嘎，大秀健壯手臂，更一路衝向舞台最前端與歌迷近距離互動。唱到全球洗腦神曲「APT.」時，全場數萬人徹底瘋狂，隨後再以經典歌曲「Machi」掀起回憶殺。來到最高潮，李玖哲乾脆連黑色吊嘎都一把脫掉，直接亮出胸肌、腹肌與人魚線，突如其來的「脫衣秀」，掀起滿場尖叫。

壓軸登場的杜德偉同樣沒在客氣，一上台即以「把你寵壞」勾起歌迷回憶。他笑說，這趟來台東前還特別做了調查，發現最晚一班火車早已開走，「可是我看到現在還有這麼多人在這裡！」讓他既驚喜又感動。

連續幾首經典唱完之後，當「鍾愛一生」音樂響起，整片人海的歌聲大到驚人，宛如一座超巨型戶外KTV。

杜德偉回憶，「鍾愛一生」是在1991年推出，當年自己剛來台灣發展，每逢發片總得頂著炎熱天氣四處奔波，有時兩天就得跑4個地方，身上的宣傳服「乾了又濕、濕了又乾」，偏偏還只有一套。故事才說到一半，台下已按捺不住，集體高喊：「脫掉！脫掉！脫掉！」讓他當場笑翻，只好先端出另一首大Hit金曲「情人」安撫歌迷。

而最後的「脫掉」，杜德偉直接化身舞蹈老師，親自教7萬人跳招牌動作，正式開唱前更突然率領舞群集體趴臥地板，下一秒伴隨怒吼全員彈起，炸翻全場。

杜德偉接著邊唱、邊跳、邊真的「脫掉」，一把甩開西裝外套，唱到最後，他直接衝去操控巨型水槍，朝人海狂射，自己也玩到全身濕透。兩代肌肉男神輪番掀高潮，也為兩天音樂盛宴畫下最瘋狂的句點。

杜德偉一上台即以「把你寵壞」勾起歌迷回憶。（圖／台東縣政府提供）
杜德偉一上台即以「把你寵壞」勾起歌迷回憶。（圖／台東縣政府提供）

杜德偉連唱多首經典歌曲。（圖／台東縣政府提供）
杜德偉連唱多首經典歌曲。（圖／台東縣政府提供）

李玖哲穿著黑色背心，大秀健壯手臂。（圖／台東縣政府提供）
李玖哲穿著黑色背心，大秀健壯手臂。（圖／台東縣政府提供）

精華 FAQ

  • 最吸睛的是李玖哲與杜德偉接力放大招，李玖哲脫到只剩吊嘎再脫光上衣，杜德偉則在唱〈脫掉〉時甩外套、操控水槍，把現場氣氛推到最高點。

  • 李玖哲先以〈不完美〉開唱，還和壽星歌迷互動並唱生日快樂，之後接連唱〈APT.〉、〈Machi〉，最後脫去黑色吊嘎，展現胸肌、腹肌與人魚線。

  • 杜德偉先唱〈把你寵壞〉和〈鍾愛一生〉暖場，再帶大家跳〈脫掉〉動作，最後親自操控巨型水槍向觀眾狂噴，連自己都玩到全身濕透。

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