澎恰恰拍電影負債台幣1800萬 仍喊「一定繼續拍」

澎恰恰（左）也邀請多年公益夥伴「馬妞」一同現身。（圖／世界民族電影節提供）

台灣知名主持人澎恰恰12日出席在文化部蒙藏文化館舉辦的「2026世界民族電影節」電影「帶一片風景走」映後座談，現場近百位觀眾座無虛席，不少人看得熱淚盈眶，更齊聲力拱他「復出」拍戲。面對觀眾鼓勵，澎恰恰也當場承諾：「我一定不會放棄，一定還會繼續拍電影」。

「帶一片風景走」是澎恰恰首部執導作品，他當年選擇這個故事，是希望替罕見疾病家庭發聲。電影上映後引發廣大迴響，前總統馬英九 、蘇貞昌、王金平 等政界人士都曾包場支持，王金平更進一步號召企業募款成立基金會，協助罕見疾病患者及其家庭，讓澎恰恰深刻體會到，原來拍電影不只是說故事，也能真正幫助別人。

不過，電影上映時正逢「變形金剛3」強勢上映，票房壓力不小，澎恰恰透露，這部作品最終讓他背負1800萬元債務。現場觀眾甚至直接問他當年拍片究竟花了多少錢，還有人打算替他發起群眾募款，希望幫助他繼續圓電影夢。澎恰恰則幽默回應：「你應該問我賠了多少錢！」逗得全場哈哈大笑。

雖然曾因此背負沉重債務，澎恰恰卻沒有因此放棄拍片，反而把這段經歷視為寶貴的學習。他坦言，第一次執導讓自己明白拍電影必須按部就班，未來如果再有機會拍片，也會更懂得控制預算，「至少知道哪些錢該花、哪些錢不能花」。

當天澎恰恰也邀請多年公益夥伴「馬妞」一同出席。曾擔任「帶一片風景走」電影活動主持人的馬妞表示，兩人一起做公益多年，從沒想過澎恰恰有一天會拿起攝影機拍電影，「他讓我發現，原來做公益還有很多方法。」

談到電影選角，澎恰恰也分享一段與侯怡君合作的往事。他透露，當年為尋找女主角曾詢問許多女星，卻屢屢碰壁，直到某次晚會後台看到侯怡君歪著頭打瞌睡，發現她的姿勢與片中小腦萎縮症患者相當神似，便決定把劇本交給她。

當時甚至有人勸他「不要找八點檔演員拍電影」，但澎恰恰仍堅持自己的選擇。沒想到隔天侯怡君便淚流滿面來找他，直說：「我一定要演！」最後順利成為女主角。

侯怡君在片中的演出也讓澎恰恰印象深刻，其中一場廚房倒水的戲，她自發性的細節表演讓他當場驚嘆。她細膩詮釋小腦萎縮症患者，不僅成功催出觀眾眼淚，也讓台灣社會更加認識這項罕見疾病。當年外界原本相當看好她角逐金馬獎最佳新演員，最後卻未能入圍，成為澎恰恰心中的遺憾，他感嘆：「總覺得欠她一個獎。」

映後座談另一個驚喜，則是電影故事原型黃智勇突然現身，讓現場觀眾又驚又喜。黃智勇得知澎恰恰將出席映後活動，特地趕來參加，沒想到因為活動報名額滿，一度沒有門票，直到最後才順利進場。他一現身便獲得全場熱烈掌聲。

電影故事取材自黃智勇與妻子蔡秀明的真實人生。為實踐年輕時對妻子的承諾，黃智勇從2007年6月開始，花近一年時間，親手推著坐輪椅的妻子徒步完成台灣海岸線環島。妻子隔年離世後，女兒也罹患同一家族遺傳疾病，他持續照顧女兒直到2017年女兒離世。

黃智勇在現場談起過往，語氣雖然平淡，卻讓不少觀眾更加動容，也讓「帶一片風景走」此次重映有了不同意義。現場觀眾更直呼：「這部好電影應該讓更多人看到。」

「帶一片風景走」此次入選「2026世界民族電影節」的「超完美道別」單元。2026世界民族電影節今年以「遇見世界」為主題，規畫「世界民族大觀」、「伊朗式風暴」、「流浪者之歌」、「只要我長大」及「超完美道別」五大主題單元，目前台北、花蓮場次熱烈進行中，高雄、台中及嘉義的放映與活動也將陸續登場。全場共22部電影、6場放映活動，皆免費欣賞，節目、活動及報名資訊可持續關注官方臉書。