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潘越雲被酸「活化石」 陳昇抱不平自嘲是「新鮮化石」

記者梅衍儂／綜合報導
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潘越雲將45年的時光化成一場盛宴唱給歌迷聽。（記者林士傑／攝影）
潘越雲將45年的時光化成一場盛宴唱給歌迷聽。（記者林士傑／攝影）

台灣歌手潘越雲近日首度在台北流行音樂中心開唱，她感性地說：「我想把這些音樂當成歌者贈送的音樂傳記，45年應該滿長的，一個人能夠在一輩子當中，45年有所堅持自己的工作，是非常幸福的事情。」

「坐看雲起時」演唱會開場以潘越雲1981年剛出道的代表作「我的思念」揭開序幕，隨著「愛的箴言」、「無言的歌」、「天天天藍」打開音樂時光迴廊；接著「幾度夕陽紅」及「浮生千山路」唱出與三毛、瓊瑤等文學作品結合的跨界音樂篇章，潘越雲更拿起吉他帶來「留一盞燈」、「鎖上記憶」。她謙虛說：「雖然我是個歌手，還有好多好多不了解的事、好多的音樂是我還沒學習到的。所以45年對我來說，依然還有可以學習的空間。」

好友陳昇擔任嘉賓，這也是他們相隔16年攜手合唱台語經典「春嬌和志明」，兩人在台上牽起手，陳昇笑說前一陣子在尾牙場合，聽到同桌年輕人問台上表演的人是誰，「我實在受不了就說那是潘越雲啊，我說你不認識她喔，簡單介紹一下，中國當代音樂史如果缺了這個妹妹，那就不完整了」。

潘越雲(左)找來陳昇當嘉賓，兩人情誼深厚也默契十足。(記者林士傑／攝影)
潘越雲(左)找來陳昇當嘉賓，兩人情誼深厚也默契十足。(記者林士傑／攝影)

沒想到年輕人更狠，說「哈哈哈活化石喔」，讓陳昇直為潘越雲抱不平，「我實在替你嚥不下這口氣」，結果年輕人又反問他「大哥，你好像很了解喔！那請問你是做什麼的」，陳昇嘆了口氣說「我是新鮮的化石」。說到這，陳昇爆了粗口，潘越雲被他逗得大笑，陳昇又說：「沒關係啦，大家都有過去，而他們不一定會有將來。」

精華 FAQ

  • 這場名為「坐看雲起時」的演唱會，以潘越雲多年代表作串起音樂人生，從出道名曲一路唱到文學跨界作品，像是替45年歌唱歷程寫下一份完整的音樂傳記。

  • 開場唱出「我的思念」，接著有「愛的箴言」、「無言的歌」、「天天天藍」，再延伸到「幾度夕陽紅」、「浮生千山路」等結合文學的作品，也親自彈唱「留一盞燈」、「鎖上記憶」。

  • 因為他在尾牙聽到年輕人把潘越雲稱作「活化石」後替她抱不平，沒想到對方又反問他是做什麼的，他只好笑稱自己是「新鮮的化石」，以幽默方式化解世代差異。

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