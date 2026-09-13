劉若英砸5000萬升級演唱會 變身小江蕙大唱台語歌

劉若英的「飛行日」巡演降落高雄巨蛋，帶著歌迷唱她動人作品。（圖／相信音樂提供）

台灣歌手劉若英帶著「飛行日」巡演，近日再度降落在高雄巨蛋，砸新台幣5000萬（約156萬美元）升級部分道具以及視覺，讓粉絲感到耳目一新。讓人驚喜的還有安可歌單，她精心獻唱近12分鐘的台語組曲，不只化身江蕙、陳雷，也變成茄子蛋、劉德華 與盧廣仲等，與1.5萬名觀眾一起唱和「甲你攬牢牢」、「歡喜就好」等名曲。

進行四年的「飛行日」巡演不斷升級，高雄站主題為沉浸式夜間飛行，她藏身於四面台上增設的巨幅投影紗後，讓觀眾享受開場的光影投射，投影紗落下後，陸續帶來「為愛癡狂」、「年華」等歌曲。

當她唱到經典歌曲「原來你也在這裡」，遍布舞台的旋轉鏡球隨著光線折射，觀眾如同置身銀河，眼前所見繁星點點美不勝生，她即興更改最後一句歌詞為「原來你也在高雄」，台下掀起歡呼。她也帶來新歌「你從春天走來」，舞台上的浮空飛鳥伴飛，呼應歌詞中萬物可愛、自由自在的氛圍。

出道31年的她談到斜槓人生，既是歌手、演員，也嘗試擔任編劇、導演，首部執導作「後來的我們」男主角正是「早春晴朗」的井柏然，她才一講到名字，台下就出現尖叫聲，她笑說：「聽說他現在很紅，有看到我露出姨母的笑容。」螢幕隨著旋律突然播放井柏然當年的電影畫面，間奏時還能聽見井柏然片中的台詞，讓觀眾驚喜連連。

安可時有全場大合唱的「很愛很愛你」，她在五月天演唱會借到的恐龍則跟著「快樂天堂」一曲現身，她談到前陣子跟老公、小孩去非洲旅行，「看到的動物，都會想到台上的動物」；同時也向藏身台下的老公跟小孩表達情意，謝謝家人支持她的演藝事業。

劉若英分享自己的斜槓人生。（圖／相信音樂提供）