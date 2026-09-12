侯友宜竟然不知道 李翊君這首歌紅透半邊天

李翊君(右)跟新北市市長侯友宜驚喜同台合唱「萍聚」。（寬寬整合提供）

李翊君12日登上2026新北市綠生活音樂節，與新北市市長侯友宜 驚喜同台合唱「萍聚」，侯友宜形容當刑警期間，這首歌非常紅，但不知道原唱身分，如今終於得到答案。

唱到因社群又翻紅的「諾言」，李翊君直呼自己也很意外，同時非常感動：「居然在這麼多年之後，這首歌可以再被大家看見。」她想向已故的恩師、作曲家劉天健致謝，「雖然我的恩師已經不在了，但是每次唱到這首歌，我對他還是無盡的感恩。」最後禁不住全場的「沙漠寂寞」安可聲，她邀全場合唱：「因為我沒練，所以有可能唱錯歌曲，反正你們也不知道，我們就一起唱這樣，好不好？」

另外，范逸臣首唱電影主題曲「等天光」，因為不熟歌詞，所以得看字幕，隨後走下舞台送紅包。接著他跟Saya張惠春驚喜對唱「三天三夜」，掀起一波高潮，透露兩人相識已久，但這是首度在舞台上合作，「大概有個五年、八年都沒有碰面，這首歌唱完，後面就交給Saya了」。

戴愛玲熱情比出愛心手勢。（寬寬整合提供）

范逸臣(左)和Saya張惠春驚喜對唱。（寬寬整合提供）