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侯友宜竟然不知道 李翊君這首歌紅透半邊天

記者林士傑／即時報導
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李翊君(右)跟新北市市長侯友宜驚喜同台合唱「萍聚」。（寬寬整合提供）
李翊君(右)跟新北市市長侯友宜驚喜同台合唱「萍聚」。（寬寬整合提供）

李翊君12日登上2026新北市綠生活音樂節，與新北市市長侯友宜驚喜同台合唱「萍聚」，侯友宜形容當刑警期間，這首歌非常紅，但不知道原唱身分，如今終於得到答案。

唱到因社群又翻紅的「諾言」，李翊君直呼自己也很意外，同時非常感動：「居然在這麼多年之後，這首歌可以再被大家看見。」她想向已故的恩師、作曲家劉天健致謝，「雖然我的恩師已經不在了，但是每次唱到這首歌，我對他還是無盡的感恩。」最後禁不住全場的「沙漠寂寞」安可聲，她邀全場合唱：「因為我沒練，所以有可能唱錯歌曲，反正你們也不知道，我們就一起唱這樣，好不好？」

另外，范逸臣首唱電影主題曲「等天光」，因為不熟歌詞，所以得看字幕，隨後走下舞台送紅包。接著他跟Saya張惠春驚喜對唱「三天三夜」，掀起一波高潮，透露兩人相識已久，但這是首度在舞台上合作，「大概有個五年、八年都沒有碰面，這首歌唱完，後面就交給Saya了」。

戴愛玲熱情比出愛心手勢。（寬寬整合提供）
戴愛玲熱情比出愛心手勢。（寬寬整合提供）

范逸臣(左)和Saya張惠春驚喜對唱。（寬寬整合提供）
范逸臣(左)和Saya張惠春驚喜對唱。（寬寬整合提供）

精華 FAQ

  • 侯友宜表示，他在當刑警期間就覺得〈萍聚〉非常紅，但一直不知道原唱是誰，直到這次與李翊君同台合唱，才終於知道答案。

  • 李翊君說，〈諾言〉因社群平台再度受到關注讓她很意外也很感動，因為多年後這首歌又被大家看見，也讓她想起已故恩師劉天健。

  • 范逸臣先唱電影主題曲〈等天光〉，之後與多年未見的Saya張惠春驚喜對唱〈三天三夜〉，兩人首次正式同台合作，成功炒熱現場氣氛。

侯友宜

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