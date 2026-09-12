舞台的加法與減法 金曲獎視覺總監凌傑森：不是燈愈多愈好

拿掉視訊動畫，田馥甄的金曲獎追思演出，以最節制的設計打造舞台畫面（圖片提供：Realive真實現場）

第 37 屆金曲獎頒獎典禮的追思演出，一身素雅的田馥甄站在近乎全暗的舞台，歌聲伴隨身後的雷射投影，透過攝影機的滾動式快門，原本筆直的光束化為波浪的曲線，構成當晚最安靜，卻也最讓人難忘的畫面之一。擔任本屆典禮視覺執行總監的凌傑森分享，這段演出原本有準備視訊動畫，但為了讓舞台的畫面更加純粹，導演現場決定拿掉，儘管對動畫團隊感到可惜，但播出後，網路上討論最多的，恰恰就是這段使用最少元素的演出。

這是凌傑森及其團隊REALIVE真實現場第五年負責金曲獎的視覺執行，他們負責整合典禮主視覺、舞台視覺到演出節目的視訊動畫，並在現場協調雷射、燈光的呈現，確保現場及螢幕前的觀眾，可以在正確的時間，欣賞到典禮幕後團隊安排的精心畫面。而今年，凌傑森面對的挑戰，是讓舞台上方 30 座由 LED 螢幕組成的「螢幕方塊」，在升降、變換陣型的過程中，依然能拼接成完整的大畫面。除了處理不同高度與位置帶來的畫面變化，團隊還得思考如何在複雜的機械結構中維持舞台的俐落與美感。

不過，要說整場典禮最困難的，還是在各種視覺效果之間取得平衡。凌傑森解釋，要讓一座舞台看起來高級、大氣，往往仰賴許多觀眾不會察覺到的細節。以螢幕方塊為例，為了不讓LED的亮度搶走燈光雷射及舞台嘉賓的存在感，每一面的亮度都經過多次測試，也因此團隊在演出前不敢鬆懈，「觀眾看到的結果，可能來自於10%的些微差異。」但這些變化正式讓舞台高級的關鍵。

視覺總監—— 凌傑森（圖片提供：Realive真實現場）

好看的設計，也要能真正落地

凌傑森跟舞台視覺的緣分充滿戲劇性。高中時為了靠近跨年晚會舞台嘗試翻牆，結果不慎摔斷腿。因為熱愛現場演出，這次意外讓他開始對舞台相關的工作產生好奇。大學三年級，他進入整合行銷公司，從校園演出、品牌活動到演唱會，「本來我只是公司的平面設計兼活動業務，因為公司開始承接大型的演出活動，我也開始自學3D，嘗試舞台設計這個領域。」

然而，拿下案子後，才發現自己對實務完全不理解，「我的設計被硬體公司打槍、被質疑，因為不是相關背景出身，我開始去接觸各種技術，讓舞台設計圖可以真正落地。」當時，正好是 LED 螢幕技術剛引進台灣，凌傑森也成為首批在演出舞台應用 LED 螢幕的幕後工作者，「當時老闆要我想一下有什麼動畫適合在上面播，我就在還不了解什麼是VJ跟視訊執行的工作內容下，誤打誤撞地進入了這一行。」

王心凌《Sugar High 2.0》世界巡迴演唱會（圖片提供：Realive真實現場）

凌傑森形容，由於自己是從執行端踏入這行，在發想設計時會更在意視覺能否幫助台上的表演者及舞台加分，「我思考的重點是怎麼跟表演契合，而非要做出超美的作品。」以2024年王心凌的《Sugar High 2.0》世界巡迴演唱會為例，演出舞台以糖果包裝紙為概念，加入了裝置、互動設施及升降的結構，LCD螢幕也非常見尺寸，整體相當複雜。他表示，「我的任務是要去思考藝人出現在螢幕上會是漂亮的，還有動畫要怎麼配合舞台。」凌傑森最後提出巴洛克式教堂的3D設計，讓教堂隨著歌曲逐步建構，透過燈光、材質的變化，呼應歌曲的不同情緒，「有時Less is More，簡潔乾淨，反而更能夠突顯節目演出的高級質感。」

靈感來自於對事物的敏銳度

即便已經手過千場演場會、典禮及現場活動，凌傑森強調，他依然會盡可能讓自己對其他人的演出保持一定程度的敏銳度。「我在講課時都會提到這件事情，可能大家會說沒有錢，哪裡去買這麼多演唱會門票來看，但這個世界上有太多免費的資源，像是前陣子直播的超級盃中場秀，又或者是 Coachella 音樂節，太多的管道可以提供你靈感。」除此之外，日常生活中的場景也是觸發設計靈感的來源之一，高鐵車廂與窗外景色的差異、兒童玩具的特殊機關，甚至是改變透明度的玻璃，「不管是多小的細節，都有可能發展成設計，也因此紀錄這件事情很重要，只要一有想法，我就會馬上記錄下來，日後遇到設計卡關時我就回頭翻一翻筆記，卡關說不定就能迎刃而解。」

周興哲《Odyssey · Stars 旅程· 星空》世界巡迴演唱會（圖片提供：Realive真實現場）

而 AI 的出現，推進了設計的進程。凌傑森指出，過去舞台設計需要花上一週建立模型，有了AI工具，團隊能在半天內，將平面轉化成 3D 模擬圖，讓藝人及主辦單位可以更快確認設計提案，在正式執行前爭取到更多的試錯機會。當然，AI 工具不會自動帶來好的作品，「它就是個視訊動畫的小白，我累積十幾年工作的 Know-How 它不可能都會。」凌傑森強調，更重要的是，使用者必須有一個美感作為判斷準則，而美感來自於累積跟持續修正，不是一句提示詞就可以做到的。

最好的效果，不一定是放入最多的元素

看見光鮮亮麗的舞台，凌傑森相信有許多年輕世代就像他年輕時也嚮往著舞台相關工作，他指出，「但這一行並沒有大家想像的這麼光鮮亮麗。」他舉例自己第一次去上海工作，一下飛機就立刻趕到現場測試，直到演出結束，他幾乎只在飯店跟演唱會兩邊移動。而即便到現在，每次演唱會開演前，自己還是會很緊張，笑稱，「如果有新人跟我說很緊張，我都會說你要一直保持這個心情，我試過一旦開場前很放鬆，後面一定會出狀況，所以我都會謹惕自己再多檢查，有什麼東西沒有處理。」唯有如此，才能將最完整的一面呈現給台下欣賞演出的觀眾。

30 座 LED 螢幕方塊，組成本屆金曲獎的舞台視覺（圖片提供：Realive真實現場）

凌傑森不諱言，早年做演唱會時，對於視訊動畫的想像是要能吸睛跟搶眼，且在台灣，主辦單位經常陷入一種焦慮：既然租了大螢幕與數千盞燈，就應該全部打開給觀眾看。但他相信，器材全亮不等於經過設計。三千盞燈不是不能一起亮，而是應該等到最恰當的時刻再全部亮起；舞台機關也不必在開場五分鐘內盡數揭曉。演出有了收放與起承轉合，觀眾才能真正感受到變化。而現在的他，更傾向用有節制的設計，來創造舞台最大的效果。今年四月歌手張清芳的慈善演唱會，原先設定背景會有滿滿的星光動畫，為了將觀眾的手機燈納入畫面，他將現場背景調暗，只留下升降舞台上緣的弧形亮光，當張清芳站在舞台上緣處，弧形燈光與觀眾席的手機燈，共同營造出優雅但充滿氣勢的畫面。

回到金曲獎的追思演出，當絢麗的視訊動畫退場，田馥甄的歌聲隨著一幕幕逝世音樂工作者的影像流動，搭配簡單而克制的雷射。在那些看似「什麼都沒有」的瞬間，正是凌傑森所追求的——讓舞台更靠近音樂本身。

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）