好友吳慷仁又沒報金鐘 楊謹華：少聯絡 他做什麼都支持

金鐘獎入圍名單揭曉，吳慷仁（左）連續兩年未報名個人獎項，好友楊謹華（右）稱對方做什麼決定都支持。中為鄭元暢。（取材自臉書）

第61屆金鐘獎入圍名單將於9月15日揭曉，吳慷仁 連續兩年未報名個人獎項，動向備受關注。好友楊謹華是去年金鐘影后，日前出席家居品牌活動，被問到吳慷仁的近況，她坦言兩人近期聯絡不多，主要是對方目前工作相當忙碌，正在中國拍攝古裝劇，對於他的退賽是否覺得可惜，她說：「沒什麼可不可惜，他做什麼決定都支持，一定是想好的，大家都這麼大的人了。」

楊謹華坦言雙方都忙較少聯絡，只說他有講過「會忙一點、累一點」，尤其這些日子來來去去，她也不會在對方最忙碌時多聊，「除非他來問我」。她也不知道他二度退出金鐘獎賽道，「真心不知道，看到媒體報導才知」。

楊謹華今年則有作品「看看你有多愛我」角逐金鐘迷你劇集女主角獎，問她可曾想過退賽這回事，她還沒開口，經紀人搶答：「有作品就要報！」楊謹華接著表示，只要有作品，是否報名都會尊重劇組的決定，「畢竟劇組辛苦拍攝，也希望成果被更多人看見」。

楊謹華日前曾分享先生Ben幫忙拍攝家具開箱影片，原本期待成果，沒想到最後變成夫妻間的趣味花絮。她笑說：「不知道他到底在拍什麼！他平時拍照都很好，那天可能覺得肩負重責大任太緊張，竟然沒抓準對焦，不知道到底要對焦沙發還是對焦我。」

談到夫妻倆在家中的相處模式，楊謹華透露兩人個性都比較溫和，裝潢則以溫暖風格為主，家中木頭色調較多，因此特別選了奶油白的電動泡芙沙發。生活習慣方面，夫妻倆對衛生要求也很一致，回家都會先換上居家服才坐沙發，真正需要「協調」的反而是冷氣溫度。

她笑說，先生體溫比較高，自己常常被冷到只好把冷氣調高，結果對方又會再調低，「就在這件事上慢慢協調囉。」

楊謹華將缺席今年金鐘獎。（記者林士傑／攝影）