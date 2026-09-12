道明寺寫下對杉菜思念 言承旭：大S是人生很重要的存在
言承旭因「流星花園」的「道明寺」一角走紅，轉眼演藝生涯已逾25年。適逢這部經典偶像劇播出25周年，他近日登上中國時尚雜誌「紅秀GRAZIA」封面，難得再度談起當年合作的「杉菜」大S（徐熙媛）。這次他沒有透過一般打字完成採訪，而是親筆寫下所有回答，讓這次專訪更添特殊意義。他也在字裡行間回望那段青春，首度較完整談起大S離世後的思念。
噓！星聞報導，談到「流星花園」帶給自己的人生轉變，言承旭也回憶起當年一起走過那段歲月的人，其中最讓人動容的，便是已經離開的大S。言承旭坦言，大S對他而言早已不只是一起工作的夥伴，而是「人生某一段時間裡，很重要的一個存在」。
言承旭也透露，過去自己處在人生低潮時，大S曾邀他到家裡吃飯、聊天，在他需要的時候給予鼓勵與開導。多年過去，這些看似日常的相處，如今反而成為格外珍貴的回憶。
事實上，2021年言承旭參加「披荊斬棘的哥哥」時，大S就曾透過節目錄製加油影片，開口便喊他「道明寺，我是你的杉菜」，還笑稱兩人當年拍戲時常常互相鬧脾氣，並說如今的言承旭已變得更加開朗、有魅力，最後更送上「杉菜永遠都在」的暖心話，當時讓言承旭眼眶泛淚。
談到大S，言承旭寫下：「有些人離開以後，並不是真的消失，只是從『一起走的人』，變成『一直放在心裡的人』。」他也坦言，站上舞台時會想起過去的他們，以及那個曾經一起走過青春、如今卻無法再站在身邊的人。如果大S真的能看到舞台，他希望她看見的不是大家沉浸在悲傷裡，而是「我們還記得那段青春，也還記得她」，這樣就夠了。
他登上《紅秀GRAZIA》封面，因應流星花園播出25周年，以親筆書寫方式完成專訪，讓回顧青春與談及大S的內容更具情感與紀念意義。 他表示，大S不只是一起工作的夥伴，而是人生某一段時間裡很重要的存在；尤其在自己低潮時，曾給過他陪伴、鼓勵與開導。 他寫下人離開後並未真正消失，只是成為一直放在心裡的人；若大S能看見舞台，他希望她知道大家記得那段青春，也一直記得她。
精華 FAQ
他登上《紅秀GRAZIA》封面，因應流星花園播出25周年，以親筆書寫方式完成專訪，讓回顧青春與談及大S的內容更具情感與紀念意義。
他表示，大S不只是一起工作的夥伴，而是人生某一段時間裡很重要的存在；尤其在自己低潮時，曾給過他陪伴、鼓勵與開導。
他寫下人離開後並未真正消失，只是成為一直放在心裡的人；若大S能看見舞台，他希望她知道大家記得那段青春，也一直記得她。
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