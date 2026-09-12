道明寺寫下對杉菜思念 言承旭：大S是人生很重要的存在

偶像劇「流星花園」迎來播出25周年，言承旭（左一）近日親筆寫下對大S（中）的思念。（取材自微博）

言承旭因「流星花園」的「道明寺」一角走紅，轉眼演藝生涯已逾25年。適逢這部經典偶像劇播出25周年，他近日登上中國時尚雜誌「紅秀GRAZIA」封面，難得再度談起當年合作的「杉菜」大S （徐熙媛 ）。這次他沒有透過一般打字完成採訪，而是親筆寫下所有回答，讓這次專訪更添特殊意義。他也在字裡行間回望那段青春，首度較完整談起大S離世後的思念。

噓！星聞報導，談到「流星花園」帶給自己的人生轉變，言承旭也回憶起當年一起走過那段歲月的人，其中最讓人動容的，便是已經離開的大S。言承旭坦言，大S對他而言早已不只是一起工作的夥伴，而是「人生某一段時間裡，很重要的一個存在」。

言承旭也透露，過去自己處在人生低潮時，大S曾邀他到家裡吃飯、聊天，在他需要的時候給予鼓勵與開導。多年過去，這些看似日常的相處，如今反而成為格外珍貴的回憶。

事實上，2021年言承旭參加「披荊斬棘的哥哥」時，大S就曾透過節目錄製加油影片，開口便喊他「道明寺，我是你的杉菜」，還笑稱兩人當年拍戲時常常互相鬧脾氣，並說如今的言承旭已變得更加開朗、有魅力，最後更送上「杉菜永遠都在」的暖心話，當時讓言承旭眼眶泛淚。

談到大S，言承旭寫下：「有些人離開以後，並不是真的消失，只是從『一起走的人』，變成『一直放在心裡的人』。」他也坦言，站上舞台時會想起過去的他們，以及那個曾經一起走過青春、如今卻無法再站在身邊的人。如果大S真的能看到舞台，他希望她看見的不是大家沉浸在悲傷裡，而是「我們還記得那段青春，也還記得她」，這樣就夠了。