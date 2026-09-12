偷錢變投資 昆凌曝親姊當年迷周董 殺她存錢筒買專輯

昆凌（右）在節目中分享了一段有趣的童年往事，透露姊姊當年是周杰倫的「超級鐵粉」。（取材自Instagram）

周杰倫 與昆凌結婚多年，是演藝圈著名的模範夫妻。近日，昆凌在節目中分享了一段有趣的童年往事，透露親姊姊當年竟是周杰倫的「超級鐵粉」，甚至為了支持偶像，不惜「犧牲」妹妹的存款，讓網友笑翻直呼：「姊姊才是追星界的天花板！」

噓！星聞報導，昆凌透露，她的親姊姊比她大13歲，正是周杰倫初出道、火遍大江南北的時期。當時姊姊不僅瘋狂迷戀周董，還會特地去排隊參加簽名會。昆凌回憶道，那時年紀還小的她，根本無法理解姊姊的熱情。

最令昆凌印象深刻的是，姊姊為了買周杰倫的專輯，竟然「盯上」她的小豬存錢 筒。她笑說：「她把我存錢的小豬給殺了（砸碎），就為了拿裡面的錢去買他的專輯。」當時年幼的昆凌心痛又困惑，忍不住嘀咕：「這男的是誰？為什麼我姊為了他要把我的小豬給敲碎？」

雖然這段往事如今聽起來格外諷刺又溫馨。昆凌當年心中的「那個男人」，如今成了她的丈夫。消息曝光後，立刻引發網友熱烈討論，紛紛留言調侃：「這絕對是追星的最高境界，直接把偶像變妹婿！」、「姊姊太有眼光了，那不是偷錢，那是投資啊！」