王力宏暖舉曝光 美國音樂人獲22萬獎學金：改變了我的一生
金曲歌王王力宏在2016年獲母校伯克利音樂學院頒發榮譽博士學位，隔年便宣布設立全額獎學金，至今仍持續每年提供1個名額給有天份的華人學子，讓經濟不再成為追夢的門檻。如今受惠學生在國際舞台上開花結果，也讓王力宏多年來回饋母校、提攜後進的暖舉再次受到關注。
王力宏1999年就讀美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music），多年後獲頒榮譽博士學位。近日伯克利官網刊出最新專訪，意外讓「王力宏獎學金」成為外界討論焦點。
而一對跨國網紅夫妻檔，男方Zhengxi Zhang當年正是靠著王力宏捐贈的4年全額獎學金，圓夢進入伯克利就讀。如今除了從事網紅工作，也在紐約開設錄音室，受訪時感動表示，這份獎學金改變了他的一生。
Zhengxi Zhang受訪透露，他從小學習爵士鋼琴，夢想成為音樂製作人。當初上網搜尋「全世界最好的音樂學院」後，便鎖定伯克利，後來憑藉優異天份獲得「王力宏獎學金」（Wang Leehom Scholarship）順利入學。
根據伯克利2026至2027年度學雜費計算，獎學金每年高達5萬5620美元，4年下來超過22萬美元。Zhengxi Zhang對此感性表示：「我想伯克利是世界上少數能讓這種事發生的神奇地方。」更不忘感謝學長王力宏的付出。
王力宏在2016年獲伯克利頒授榮譽博士後，於隔年設立全額獎學金，目的是回饋母校並幫助有音樂天份的華人學子，讓經濟條件不再阻礙追夢。 獎學金每年提供1個名額，且屬於全額補助，依伯克利2026至2027年度學雜費估算，4年總額超過22萬美元，足以大幅減輕就學負擔。 Zhengxi Zhang憑藉王力宏獎學金進入伯克利，現已在紐約開設錄音室並從事網紅工作，他受訪時表示這份獎學金改變了他的一生，也感謝王力宏的付出。
精華 FAQ
王力宏在2016年獲伯克利頒授榮譽博士後，於隔年設立全額獎學金，目的是回饋母校並幫助有音樂天份的華人學子，讓經濟條件不再阻礙追夢。
獎學金每年提供1個名額，且屬於全額補助，依伯克利2026至2027年度學雜費估算，4年總額超過22萬美元，足以大幅減輕就學負擔。
Zhengxi Zhang憑藉王力宏獎學金進入伯克利，現已在紐約開設錄音室並從事網紅工作，他受訪時表示這份獎學金改變了他的一生，也感謝王力宏的付出。
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