天心搭檔林奕嵐 「郵票與舒芙蕾」演相愛相殺母女

林奕嵐（左）和天心飾演相愛相殺的母女。（圖／時創影業提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 天心與林奕嵐在《郵票與舒芙蕾》飾演相愛相殺母女。

天心與林奕嵐在《郵票與舒芙蕾》飾演相愛相殺母女。 重點二： 劇中母親因戀愛腦與情緒失控，常將怨恨轉嫁女兒。

劇中母親因戀愛腦與情緒失控，常將怨恨轉嫁女兒。 重點三：兩人戲外互相欣賞，合作前先對詞培養默契。

台灣藝人天心與林奕嵐在「郵票與舒芙蕾」首度飾演母女，卻不是溫馨路線，而是上演愛得深、傷得重的「相愛相殺」，從惡言相向到推打、扯頭髮，母女情感充滿拉扯。

天心飾演的蘇佳靜是個陷入愛情的母親，丈夫過世後愛上有婦之夫王飛鵬（張懷秋飾），甚至有自殘傾向；林奕嵐則飾演聰明又叛逆的高中生張凱希。蘇佳靜喝酒後容易情緒失控，甚至將丈夫過世的怨恨轉嫁到女兒身上，認定凱希是「剋父」的兇手，母女之間因此不斷爆發衝突。

其中一場母女同床戲，原本看似是親情回溫，沒想到王飛鵬突然打來一通電話，母女立刻為了搶手機爆發爭執，天心甚至直接一腳將林奕嵐踢下床。回想這場戲，天心笑說：「她就是戀愛腦呀，這場就可以看出誰在她心中比較重要。」一句話點出角色陷入愛情後，連女兒都得往後排的矛盾。

另一場母女對手戲，同樣讓兩人印象深刻。天心對女兒喊出「妳把妳爸還給我啊！」傷人的程度連演員自己都難忘。天心坦言，自己某些地方確實與佳靜相似，尤其是「戀愛腦」這一點，對於親近的人反而容易講話太直接。

她也分享現實生活中的一次經驗，夫妻旅遊期間，因為閨密臨時發生狀況，她不斷低頭回覆訊息，讓老公覺得她沒有專心享受旅程，提醒她不要一直分心。當下天心情緒一來，直接回嗆：「你不需要朋友我需要呀！」但話一出口就立刻後悔，夫妻也因此冷戰，最後仍靠溝通化解，讓旅程繼續。

相較於劇中與媽媽衝突不斷，林奕嵐戲外與家人感情相當好。她表示家人是自己的底線，「如果有人傷害我在乎的人，我通常不太能坐視不管。」她透露，自己和媽媽平常很少爭吵，但曾有一次母女鬧不愉快，隔天媽媽卻突然請她幫忙剪頭髮，意外成了兩人重新靠近的契機。她笑說：「我覺得家人就是這樣，就算會吵架，還是會用自己的方式重新靠近彼此。」

首次與天心合作，林奕嵐也大讚對方是很照顧後輩的前輩。她表示正式拍攝前，兩人會一起走台詞、抓節奏，先熟悉彼此的表演方式，再慢慢培養默契，讓她覺得天心私下非常親切。天心則肯定林奕嵐做足準備，投入角色的程度很高，兩人對戲時相當舒服。

「郵票與舒芙蕾」以青少年毒品議題為核心，透過家庭關係、成長困境與情感拉扯，描繪角色在大時代與現實壓力下的選擇。天心與林奕嵐這對戲裡不斷互相傷害、戲外卻彼此理解的母女，也成為全劇重要的情感支線。