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退出金鐘獎賽道…影帝降級配角？ 吳慷仁首演古裝造型曝光

記者趙大智／綜合報導
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吳慷仁進軍大陸市場後，首次正式挑戰古裝題材。（取材自微博）
吳慷仁進軍大陸市場後，首次正式挑戰古裝題材。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：吳慷仁赴浙江橫店拍攝古裝權謀劇《祝姑娘》
  • 重點二：因非傳統男主角設定，引發影帝演配角的爭議。
  • 重點三：劇中角色具重要性，吳慷仁以淡定態度回應酸言。

台灣雙金影帝吳慷仁兩度退出金鐘獎賽道，目前正在浙江橫店拍古裝權謀劇「祝姑娘」，首度挑戰古裝角色，卻因劇中並非傳統意義上的男主角，引發「影帝降級演配角」的討論，從簽約中國「壹心娛樂」、喝豆汁兒，這點再度被不少人抓緊酸爆。吳慷仁本人有種笑罵由人的淡定，在微博悠哉回應網友留言。

「祝姑娘」近日開機，改編自晉江小說「祝姑娘今天掉坑了沒」，由陳麗君擔綱女主角祝纓，吳慷仁則飾演王雲鶴，設定為女主角在事業與人生道路上的精神導師。這也是吳慷仁繼進軍大陸市場後，參演的第二部劇集，同時是他首次正式挑戰古裝題材。

其實台灣演員張晨光、何潤東、明道在大陸拍戲，也常接下非主要角色，這次外界會出現「降級」聲音，主要與吳慷仁的影帝身分有關。他憑電影「富都青年」拿下第60屆金馬獎最佳男主角，過去作品也多以現代、懸疑及寫實題材為主，因此當他這次出演古裝劇中的男性角色，部分網友便以傳統古偶劇的「男主、男配」框架解讀，加上恰巧碰上前所未有的影視寒冬，被認為影帝演配角似乎與過往資源有所落差。

「祝姑娘」並非以男女戀愛為主軸的傳統古偶。原著主線偏向女性成長與權謀事業，劇情也沒有典型的CP戀愛設定，劇中男性角色本就以輔助女主角推進故事為主，難以單純以「男主角」或「男配角」來衡量角色分量。

尤其吳慷仁飾演的王雲鶴非單純功能性的陪襯人物，而是與祝纓有大量對手戲的重要角色。作為女主角的精神導師，王雲鶴在人物成長及劇情推進上扮演關鍵角色，角色本身也有相當的發揮空間。

日前吳慷仁分享背影照，雖沒有正面回應「降級」說法，但「禮儀課不可少」、「活到老學到老」說明一切。

此外他肩上的包、手上拎的藥袋等等都被網友問滿問好，他也一一回答，有人形容他「古風老生」很有姿色，他遲疑答「老生…」，至於包包則來自中國設計師山下有松，有人問「感受到橫店威力了嗎」，他答「很棒啊」，至於被問演古裝戲的體驗，則說「腰很痠」。

精華 FAQ

  • 他目前在浙江橫店拍攝古裝權謀劇《祝姑娘》，首度挑戰古裝題材，飾演王雲鶴。這個角色並非單純陪襯，而是女主角成長與劇情推進中的重要人物。

  • 主要是因為吳慷仁身為金馬影帝，過去多演男主角，這次卻出現在古裝劇的非傳統男主位置，加上中國影視寒冬與市場比較，才被部分網友解讀成資源落差。

  • 他沒有正面回應「降級」說法，反而在微博淡定互動，還提到「禮儀課不可少」與「活到老學到老」。談到拍古裝的感受時，也只笑說「腰很痠」。

微博 吳慷仁

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