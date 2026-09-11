台灣歌手美國開唱 異鄉遊子淚成一片 吳大維上台成彩蛋

吳大維（右）台下抱娃被抓包，被黃韻玲一秒揪上台。（圖／愛之日常音樂節提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 郭蘅祈發起的愛之日常音樂節首度在西雅圖登場。

郭蘅祈發起的愛之日常音樂節首度在西雅圖登場。 重點二： 許富凱開唱催淚，2萬多名華人遊子現場感動落淚。

許富凱開唱催淚，2萬多名華人遊子現場感動落淚。 重點三：吳大維帶幼兒到場被黃韻玲拉上台，成為驚喜彩蛋。

由台灣藝人郭蘅祈（郭子）發起發起的「愛之日常音樂節」邁入第8屆，今年首度插旗美國西雅圖，湧入超過2萬名華人 朝聖。金曲歌王許富凱打頭陣一開口，便讓異鄉遊子台下淚成一片；現場更意外捕獲「野生吳大維」攜幼前來，當場被黃韻玲揪上台成彩蛋。

台上除了許富凱、萬芳、郭子接連送上金曲，桑布伊更意外成為全場搞笑擔當。他介紹萬芳登場時，故意將唱「新不了情」的她喊成「新不得了」，萬芳也超有默契接梗自嘲是唱「新不得了」的萬芳；輪到鄭宜農時，桑布伊又神來一筆喊「你儂我儂的鄭宜農」，害她歌都還沒唱就笑場。

原本打算先飛紐約充電再前往會合的陳建騏，竟碰上紐約氣候不佳班機取消，再度錯過彩排，直到演出當天才驚險趕到。幸好他與郭子、黃韻玲組成的「霜淇淋樂團」默契極佳，零彩排依然完美演出。

會後眾人更展開「東西岸大交換」，郭子與萬芳特別飛往紐約觀看美網為謝淑薇加油。狂熱的郭子返台前夕再衝球場「堵」人，如願合照時手機竟瞬間沒電關機，最後竟是球后謝淑薇親自拿出手機救駕自拍，笑翻全場。