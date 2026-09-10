阿信為何受邀蘋果發表會？原因終於曝光 親揭震撼合作

阿信親自揭露與Apple設備將有密切合作。（取材自臉書）

天團五月天 主唱阿信日前驚喜現身美國加州庫比提諾（Cupertino）的蘋果（Apple ）總部參加新品發表會，不僅親眼見證萬眾矚目的首款折疊手機問世、新舊任CEO交接，甚至受邀參訪蘋果的聲學實驗室。面對外界好奇他為何會跨界受邀，阿信也在臉書親自解密背後的深厚淵源，並無預警拋出雙方即將推出的「重磅合作」，讓粉絲超興奮。

阿信透露，自己與矽谷 Apple的互動，最早可追溯至25年前的「BB Call（嗶嗶呼叫器）」時代，以及後來品牌STAYREAL的慈善彩貼大型合作。這一次他受邀來到蘋果總部參访，除了現場見證新產品發表與CEO交接外，也親自走進了相當神秘的蘋果聲學實驗室體驗。 感性的阿信更回憶起剛出道時的往事，坦言當年是靠著五月天「第一張專輯的版稅」，才終於有能力買下人生第一台iMac電腦，甚至到今天那台電腦都還珍貴地保留著，裡面裝滿了五月天一路走來的音樂創作軌跡。

如今從買第一台電腦的青澀音樂人，到受邀成為蘋果發表會的座上賓，讓他相當動容。除了分享參訪心得，阿信更拋出震撼彈，預告接下來的「Mayday演唱會大電影」將會與Apple設備有非常密切的深度合作，近期也即將釋出更多內容，希望帶大家感受科技如何改變創作與生活。貼文最後他以品牌精神「Make Life Stay Real & Think different！」作結，消息曝光後瞬間讓廣大歌迷與科技迷嗨翻，紛紛直呼：「這跨界太強大」、「等不及看大電影了！」