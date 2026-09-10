20歲長女Elly曬比基尼海灘辣照 小S：不用先問媽媽嗎？

Elly辣穿比基尼。（取材自Instagram）

藝人小S （徐熙娣）的大女兒Elly（許曦文）近日在Instagram上傳一系列比基尼辣照。沒想到留言區釣出小S親自現身查勤，小S留言寫下：「美是美，但1、2張不用先問媽媽嗎？」母女間的自然互動成為這組照片的另一大亮點，引發網友熱烈討論。

綜合「噓！星聞」等媒體報導，現年20歲、來美就讀大學的Elly，前往美國聖地牙哥 觀光度假，並以諧音「sandy-ego」發文紀錄時光，大方展現健康膚色與纖細身形。報導指出，Elly近年風格從過去的清冷氣質轉為更加自信與大膽。此次照片中，她身穿澳洲 泳裝品牌Bydee的Zahána系列「Barcelona Bikini Top」，該款比基尼以獵豹圖騰、刺繡、串珠及撞色滾邊設計為主，官網售價175美元。夕陽時分則換上同品牌的鮮豔花卉印花長洋裝，自拍時身邊還放置了Christian Dior經典藍色Dior Oblique緹花流浪包，整體造型相當完整。

照片曝光後迅速吸引許多網友留言稱讚「太漂亮」、「遺傳到S姐的美」、「像國際名模」。小S的查勤留言出現後，網友也紛紛跟著笑回「怎麼可以發出來比媽媽還辣的照片」、「哪個媽媽這麼厲害太會生了」、「要取代媽媽華人第一美的地位了」、「會不會是爸爸比較氣…」，掀起一波討論熱潮。

Elly放送火辣視角。（取材自Instagram）

Elly辣穿比基尼。（取材自Instagram）