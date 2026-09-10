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iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

阿信親赴蘋果發表會 與新CEO合照 搶先秀摺疊機

記者梅衍儂／綜合報導
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阿信秀出蘋果摺疊機。 （取材自臉書）
阿信秀出蘋果摺疊機。 （取材自臉書）

蘋果2026年秋季新品發表會於9月9日在Apple Park舉行。蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）首次主持年度新品發表會，正式公布旗下首款摺疊iPhone「iPhone Duo」，五月天主唱阿信也現身活動現場，並與Ternus合照，引發粉絲討論。

阿信長期被視為蘋果產品愛好者，此次來美參加蘋果新品活動，並透過社群分享現場照片及對科技發展的感想。他表示，如果25年前有人告訴大家，未來每個人手上都會拿著一個「小小的黑色盒子」，每天花費大量時間與它相伴，當時恐怕很難相信；如今科技已經融入日常生活，也持續改變人們觀看、聆聽及體驗世界的方式。

阿信過去也曾多次在公開場合使用蘋果新品。去年蘋果推出iPhone 17系列後，他曾在五月天演唱會期間拿著新款iPhone 17 Pro拍照，相關畫面受到歌迷關注。

除了蘋果行程外，阿信近期也與中國歌手汪蘇瀧有音樂合作。汪蘇瀧過去曾擔任五月天北京鳥巢演唱會嘉賓，兩人之後合作創作歌曲。近期阿信現身汪蘇瀧演唱會，兩人共同演出新歌「笨蛋」，相關影片及照片也在社群平台引發討論。

阿信此次來美參與蘋果活動，從科技新品到音樂合作接連受到關注，也讓他的公開行程成為歌迷及科技產品愛好者討論焦點。

－以下多可刪

此次發表會也是特納斯接任蘋果執行長後首次主持大型新品活動。Ternus今年9月1日正式接替庫克（Tim Cook）出任執行長，此前長期負責蘋果硬體工程及產品開發工作。

蘋果此次公布的iPhone Duo是品牌首款摺疊式iPhone，採用左右開闔設計，展開後可提供更大的顯示空間，並搭載針對摺疊形態重新設計的硬體與軟體功能。新品成為此次秋季發表會的主要焦點之一。

阿信參加蘋果發表會。（取材自臉書）
阿信參加蘋果發表會。（取材自臉書）

阿信(右)與蘋果執行長特納斯(左)。（取材自臉書）
阿信(右)與蘋果執行長特納斯(左)。（取材自臉書）

精華 FAQ

  • 他出席的是蘋果2026年秋季新品發表會，地點在Apple Park。現場最大亮點是蘋果新任執行長Ternus首次主持大會，並公布首款摺疊iPhone iPhone Duo。

  • 阿信提到，若25年前有人說未來每個人都會拿著一個小小黑色盒子，且每天花很多時間相伴，當時很難想像。他認為科技已深度融入生活，也持續改變人們觀看、聆聽與體驗世界的方式。

  • 除了赴美參加蘋果活動，阿信近期也與汪蘇瀧有音樂合作。他曾現身汪蘇瀧演唱會，兩人共同演出新歌「笨蛋」，相關影片與照片在社群平台上引發不少討論。

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