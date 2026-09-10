阮經天威尼斯遇是枝裕和 「狂忘警探」獲國際影評力推

阮經天首次參加威尼斯影展感到很輕鬆。（圖／一條龍虎豹國際娛樂提供）

國際名導SABU最新作品「狂忘警探」（Arrested Memory）入選第83屆威尼斯影展 官方「非競賽單元」劇情長片，於當地時間7日舉行全球首映，放映後獲得觀眾熱烈回應，也吸引國際影評人關注。主演阮經天、謝盈萱、塚原大助及喬瑟夫趁著密集宣傳行程之餘，漫步威尼斯感受水都風情，阮經天更笑說，第一次踏上威尼斯影展「像回到新人的感覺，完全沒壓力」，甚至直言「參加金馬獎還比較緊張」。

「狂忘警探」首映後，國際影迷協會（International Cinephile Society）影評人Erwan Desbois撰文大力推薦，以「兼具B級動作類型片黃金年代般的痛快與自信之作」為題評論電影，對作品的節奏與類型融合給予高度肯定。

Erwan Desbois指出，全片僅87分鐘，敘事相當俐落，幾乎沒有多餘篇幅，將失憶元素與一場牽涉警方、綁匪及富裕家庭的綁架事件結合，讓懸疑、槍戰、荒謬喜感及溫情橋段不斷交錯，卻能維持整體節奏。

影評也特別提到，電影在敘事手法上讓人聯想到諾蘭「記憶拼圖」，透過主角昏厥與幻覺推動劇情；同時又帶有丹尼鮑伊「魔鬼一族」那種「每個人都想撈一筆，卻又不夠聰明而把事情搞砸」的黑色幽默，最後再融合東亞動作片元素，形成獨特的類型風格。

首度造訪威尼斯影展的謝盈萱，則分享這趟旅程讓她相當開心。她表示，能置身這座充滿歷史與藝術氣息的城市，在陽光、沙灘與船隻之間穿梭，還能與劇組夥伴重聚，並與來自世界各地的電影人及觀眾一起走進戲院看作品，親自感受到大家對電影的回應，讓她有種「不真實的激動感」。

謝盈萱此行也首次搭乘水上計程船，並造訪聖馬可廣場。巧合的是，她的大學同學周東彥今年也再次入圍威尼斯影展沉浸式單元競賽，兩人因此在異地重逢，還一起體驗VR互動作品。談到當地美食，她則特別喜歡義大利淡菜、魚湯及墨魚麵，當然也少不了義式冰淇淋與提拉米蘇。

此外，謝盈萱特別分享在官方記者會後台巧遇日本名導是枝裕和，看到SABU與是枝裕和同框，讓她相當感動，「兩位都是大師導演，創作的能量一直都這麼豐沛有力量，我覺得常常是在這種時刻，會被好好把混亂的思緒穩定下來。」

阮經天也在飯店巧遇正在吃早餐的是枝裕和導演，SABU更熱情拉著他一起聊天。阮經天透露，自己在威尼斯每天早晨都會游泳，還因此認識一位同樣固定晨泳的法國影人，成為此行意外收穫。

喬瑟夫同樣是第一次來到威尼斯，他透露自己大學主修西班牙文，因此學習義大利文相對容易，還盡量用簡單的義大利文與當地人交流，第一天就認識新朋友，甚至邀請對方客串拍攝影片。由於融入當地的速度太快，他還曾被義大利觀光客誤認為在地人而上前問路。

對威尼斯建築之美，喬瑟夫則直呼：「真的怎麼拍都好看」，也終於理解周杰倫過去拍攝MV時經常選擇歐洲場景的原因。此行他也特地參觀威尼斯雙年展中台灣藝術家李亦凡的作品，並與是枝裕和合影留念，笑說自己原本笑得很開心，沒想到照片中的大家卻意外全是一臉酷樣。

日本劇場演員塚原大助也是首度造訪威尼斯，最令他驚訝的就是當地幾乎真的靠船隻移動。「從一座島到另一座島，就像搭電車一樣乘船往來，對我而言是前所未有的體驗。」他形容搭船吹著風、看著湛藍天空，舒服到讓自己忍不住感嘆「怎麼會這麼舒服！」

不過，除了風景，義大利麵也成為塚原大助此行的另一個深刻回憶。他笑說，自從抵達威尼斯後，每天中午、晚上都在吃義大利麵，幸好自己本來就喜歡各種口味，因此吃得相當開心。他甚至認為，威尼斯的義大利麵口味，比起羅馬似乎更接近自己在日本熟悉的味道。

而這趟威尼斯之旅對塚原大助而言還有一個驚喜。來影展前，他特別查看出席名單，發現自己最喜歡的電影「越過死亡線」（Dead Man Walking）主演蘇珊莎蘭登也會現身，沒想到最後真的在飯店巧遇對方。他當場興奮向偶像打招呼：「蘇珊！我很高興能在這與妳相遇，我是你的大粉絲。」對方先露出驚訝神情，隨後也微笑回應，讓他留下難忘回憶。

「狂忘警探」結束威尼斯行程後，國際影展之旅仍將持續，接下來將於10日前往多倫多影展，17日在皇家亞歷山德拉劇院（Royal Alexandra Theatre）舉行北美首映。該劇院也是本屆多倫多影展「午夜瘋狂」單元規模最大的放映場地，可容納約1200名觀眾。

喬瑟夫(左起)、阮經天、導演是枝裕和、導演SABU、謝盈萱、塚原大助在官方記者會後台留影。（圖／一條龍虎豹國際娛樂提供）