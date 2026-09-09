蕭敬騰手肌腱撕裂 痛到連湯匙都拿不住 緊急開刀
蕭敬騰因右手肌腱撕裂緊急開刀，所幸手術順利、疼痛大幅緩解；他也感謝老婆Summer及時發現，並在傷後仍持續關注公益行動。
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蕭敬騰因右手肌腱撕裂緊急開刀，所幸手術順利、疼痛大幅緩解；他也感謝老婆Summer及時發現，並在傷後仍持續關注公益行動。
台灣金曲歌王蕭敬騰（老蕭）與老婆Summer近日現身公益活動時，因老蕭包著繃帶的右手被主持人發現，意外曝光他右手肌腱撕裂痛到連湯匙都拿不住，五天前才緊急送醫動完手術的意外。
他透露，自己過去曾因左手過度使用開刀，未料這次「同樣的事情又發生一次」，右手肌腱撕裂近二分之一導致沾黏，一度痛到連拿金屬湯匙都會掉地，最後被老婆Summer發現與堅持下就醫，看診當天直接進入手術室。
老蕭苦笑表示，這次受傷也和打網球、彈吉他有關，「我真的沒想到，我竟然會同樣的事情再犯一次」。他原以為休息、治療後會慢慢恢復，結果一拖就是三周，不僅球不能打、吉他也不能彈，連日常拿東西都受到影響，「真的很煩，什麼事情都不能做」。
直到被Summer察覺不對勁，主動上網幫他尋找專科醫師。當天隨即安排手術，所幸手術相當順利，他形容術後隔天原本受傷的疼痛已改善約9成，現在就是等術後傷口恢復期。
比起自己挨刀，老蕭更心疼陪在一旁的Summer。他自責沒有把自己照顧好，「我覺得很對不起她，讓她擔心。」
即使手傷未癒，老蕭仍掛心公益計畫。他這次不僅捐出兩台鋼琴、秀服等私人收藏，也號召演藝圈包括賈靜雯、舒淇等好友共同響應愛心，希望藉由孩子的創意與執行力，讓善意延續，形成善的循環。
他右手肌腱撕裂近二分之一，還出現沾黏與劇痛，嚴重到連金屬湯匙都拿不穩、會掉到地上，連日常拿東西都受到明顯影響。 他原本以為休息就會好，卻拖了3周未改善；最後由老婆Summer發現不對勁，主動替他找專科醫師，當天就直接進手術室處理。 他表示術後隔天疼痛已改善約9成，目前主要等待傷口恢復；即使手傷未癒，他仍捐出2台鋼琴等收藏，並號召好友一起投入公益。
精華 FAQ
他右手肌腱撕裂近二分之一，還出現沾黏與劇痛，嚴重到連金屬湯匙都拿不穩、會掉到地上，連日常拿東西都受到明顯影響。
他原本以為休息就會好，卻拖了3周未改善；最後由老婆Summer發現不對勁，主動替他找專科醫師，當天就直接進手術室處理。
他表示術後隔天疼痛已改善約9成，目前主要等待傷口恢復；即使手傷未癒，他仍捐出2台鋼琴等收藏，並號召好友一起投入公益。
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