蕭敬騰手肌腱撕裂 痛到連湯匙都拿不住 緊急開刀

蕭敬騰（右）與老婆一起推廣「萌萌 LITTLE EARTH」公益計畫。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 蕭敬騰因右手肌腱撕裂緊急開刀，所幸手術順利、疼痛大幅緩解；他也感謝老婆Summer及時發現，並在傷後仍持續關注公益行動。

台灣金曲歌王蕭敬騰 （老蕭）與老婆Summer近日現身公益活動時，因老蕭包著繃帶的右手被主持人發現，意外曝光他右手肌腱撕裂痛到連湯匙都拿不住，五天前才緊急送醫動完手術的意外。

他透露，自己過去曾因左手過度使用開刀，未料這次「同樣的事情又發生一次」，右手肌腱撕裂近二分之一導致沾黏，一度痛到連拿金屬湯匙都會掉地，最後被老婆Summer發現與堅持下就醫，看診當天直接進入手術室。

老蕭苦笑表示，這次受傷也和打網球、彈吉他有關，「我真的沒想到，我竟然會同樣的事情再犯一次」。他原以為休息、治療後會慢慢恢復，結果一拖就是三周，不僅球不能打、吉他也不能彈，連日常拿東西都受到影響，「真的很煩，什麼事情都不能做」。

直到被Summer察覺不對勁，主動上網幫他尋找專科醫師。當天隨即安排手術，所幸手術相當順利，他形容術後隔天原本受傷的疼痛已改善約9成，現在就是等術後傷口恢復期。

比起自己挨刀，老蕭更心疼陪在一旁的Summer。他自責沒有把自己照顧好，「我覺得很對不起她，讓她擔心。」

即使手傷未癒，老蕭仍掛心公益計畫。他這次不僅捐出兩台鋼琴、秀服等私人收藏，也號召演藝圈包括賈靜雯、舒淇等好友共同響應愛心，希望藉由孩子的創意與執行力，讓善意延續，形成善的循環。