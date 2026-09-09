威尼斯影展／阮經天攜「狂忘警探」闖非競賽單元 遇到國際大導

阮經天主演的新作「狂忘警探」入圍第83屆威尼斯影展非競賽單元。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 阮經天率《狂忘警探》團隊登上威尼斯影展，片中以失憶症結合警匪動作與荒誕元素，他也在記者會分享失去親人的經歷，獲導演與現場關注。

台灣藝人阮經天主演新片「狂忘警探」入圍第83屆威尼斯影展 非競賽單元，近日率謝盈萱、喬瑟夫、日籍演員塚原大助及日本導演SABU現身威尼斯。片中飾演罹患早發性失憶症的傳奇刑警，阮經天在記者會上大秀流利英文，談到電影核心「失去重要的人」時，更分享已故爺爺失憶的往事，情緒真摯，讓現場氣氛格外動容。

「狂忘警探」劇情描述阮經天飾演的刑警，因罹患早發性失憶症，記憶開始不斷斷裂、崩解，卻仍必須與時間賽跑完成偵查任務。電影將失憶症這項殘酷的生命課題，融入動作、警匪與荒誕元素，讓角色在追捕犯人的同時，也必須與逐漸失去記憶的自己對抗。

談到「狂忘警探」對「失去」的描寫，阮經天透露，自己在拍攝電影前，也曾經歷生命中幾位重要的人離開，因此看到角色逐漸失去記憶時，格外能感同身受。他更想起家中爺爺失去記憶的過程，認為這段親身經歷讓自己更容易理解角色的處境。

這趟威尼斯之行也讓阮經天等人留下難忘回憶，眾人不僅一起出席影展活動，還意外與日本名導是枝裕和相遇。面對這位國際大導演，眾人據悉緊張到幾乎「不敢呼吸」，直到是枝裕和離開現場後，大家才終於露出難以置信的興奮表情，緊張感瞬間變成粉絲般的激動。

導演SABU對阮經天在片中的演出也相當肯定，曾形容他的表現超出預期。