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威尼斯影展／阮經天攜「狂忘警探」闖非競賽單元 遇到國際大導

記者陳穎／綜合報導
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阮經天主演的新作「狂忘警探」入圍第83屆威尼斯影展非競賽單元。(歐新社)
阮經天主演的新作「狂忘警探」入圍第83屆威尼斯影展非競賽單元。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

阮經天率《狂忘警探》團隊登上威尼斯影展，片中以失憶症結合警匪動作與荒誕元素，他也在記者會分享失去親人的經歷，獲導演與現場關注。

台灣藝人阮經天主演新片「狂忘警探」入圍第83屆威尼斯影展非競賽單元，近日率謝盈萱、喬瑟夫、日籍演員塚原大助及日本導演SABU現身威尼斯。片中飾演罹患早發性失憶症的傳奇刑警，阮經天在記者會上大秀流利英文，談到電影核心「失去重要的人」時，更分享已故爺爺失憶的往事，情緒真摯，讓現場氣氛格外動容。

「狂忘警探」劇情描述阮經天飾演的刑警，因罹患早發性失憶症，記憶開始不斷斷裂、崩解，卻仍必須與時間賽跑完成偵查任務。電影將失憶症這項殘酷的生命課題，融入動作、警匪與荒誕元素，讓角色在追捕犯人的同時，也必須與逐漸失去記憶的自己對抗。

談到「狂忘警探」對「失去」的描寫，阮經天透露，自己在拍攝電影前，也曾經歷生命中幾位重要的人離開，因此看到角色逐漸失去記憶時，格外能感同身受。他更想起家中爺爺失去記憶的過程，認為這段親身經歷讓自己更容易理解角色的處境。

這趟威尼斯之行也讓阮經天等人留下難忘回憶，眾人不僅一起出席影展活動，還意外與日本名導是枝裕和相遇。面對這位國際大導演，眾人據悉緊張到幾乎「不敢呼吸」，直到是枝裕和離開現場後，大家才終於露出難以置信的興奮表情，緊張感瞬間變成粉絲般的激動。

導演SABU對阮經天在片中的演出也相當肯定，曾形容他的表現超出預期。

精華 FAQ

  • 他帶著主演新片《狂忘警探》前往威尼斯，該片入圍第83屆威尼斯影展非競賽單元，並與謝盈萱、喬瑟夫、塚原大助及導演SABU一同出席活動。

  • 電影描述阮經天飾演罹患早發性失憶症的刑警，記憶逐漸斷裂崩解，仍要追查案件並與時間賽跑，將失憶、動作、警匪與荒誕元素結合。

  • 他在記者會上以流利英文發言，談到失去重要的人時，還分享爺爺失憶的親身經歷，情緒真摯動人；導演SABU也肯定他的演出超出預期。

威尼斯影展

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