前女友染性病 台網紅Joeman自曝檢查結果「均為陰性」

Joeman發聲明表示自己也接受了性病檢查。（取材自臉書）

百萬YouTuber Joeman（九妹）因為被前女友蕭伊爆出在交往期間和多名女性密切往來，形象大受影響，但沉寂一陣子之後他昨個人頻道新片中露面，親自下廚煮牛肉麵，靠自嘲和員工吐槽再掀起話題。今蕭伊再次發聲，公開痛訴自己感染HPV第53型及披衣菌，等於是被傳染性病，而Joeman則發出聲明，表示自己也做了性病檢查，結果為陰性。

蕭伊表示在交往2年期間，自己都認定彼此是「單一伴侶」關係。然而Joeman都不做安全措施，她不得不勉強配合，分手後她決定接受性病檢查才發現感染HPV第53型及披衣菌，目前仍在接受治療與持續追蹤。Joeman對此發出聲明，表示自己對感情關係深刻反省，但對於蕭伊影射感染性病一事，Joeman在8月22日接受和蕭伊相同項目的檢查，結果均為陰性。

以下為聲明全文：

茲代本所當事人翁雋明(Joeman)先生，聲明如下:

一、首先，對於近日公眾討論翁雋明先生私德與感情關係一事，翁先生將深刻反省，認真檢視自身言行，並以此為鑑，未來將更加謹慎處理私生活及人際關係，先予敘明。

二、再者，針對蕭小姐於民國(下同)115年9月8日在社群媒體平台所發布之貼文影射性病一事；經查，翁雋明先生與蕭小姐既於同年7月中結束情侶關係，分手月餘後，蕭小姐於同年8月14日要求翁先生協助其安排至醫事檢驗所進行性病篩檢；翁先生亦於同年8月22日前往同一檢驗所，接受完全相同項目之檢驗，據立人醫事檢驗所檢驗報告單所示，翁先生之檢驗結果均呈「陰性」。

三、綜上，翁雋明先生對於過去的不足，必將虛心面對與檢討，並以更成熟、負責任的態度面對未來，對因此造成社會各界的關注與紛擾，謹致上最誠摯之歉意。同時，亦懇請社會大眾切勿轉載或散布任何不實訊息，以免侵害翁雋明先生之名譽。爰代當事人聲明澄清如上。