孔鏘傳裝葉克膜搶命 「器官尚未登出」賜死5次 近況曝光

林淑容（左）和孔鏘感情很好。（圖／瑞揚創意有限公司提供）

林淑容12月5日將在台中中興大學惠蓀堂舉辦「您的經典．我的歌」演唱會，這也是她出道以來首度在台中舉辦售票演唱會。8日她和合作40多年的音樂夥伴孔鏘一同出席記者會，近年網路上常有兩人烏龍死訊，孔鏘澄清自己健康狀況非常好，好到「已經可以再娶」的地步了。

林淑容近年屢被傳烏龍死訊，多年好夥伴羅時豐甚至聽聞此事還一度哭了。今林淑容笑說大牛都會透過老婆來關心她近況，她笑說：「不會生氣，因為我看太多了，我都好好的，做開心的事，不會在意。」

孔鏘在旁聽了直呼自己也被傳死好多次，還有人說他裝葉克膜性命垂危，「那沒什麼稀奇，我都已經被賜死5、6次了，見怪不怪，網路社會嘛！」而他因糖尿病暴瘦20公斤，如今健康狀況如何？他開心說：「啊～very good！已經達到可以再娶的地步了。」是否暗示他雄風依舊威武？他自豪：「多講的，我們器官還沒有登出好嗎？」

他7日才結束8天新疆之旅，雖然跟老婆同行，但同車不同座，直喊夫妻倆「無話可說」，這8天腦中全都在想林淑容，「滿腦都是你」，還故作委屈對林淑容說：「想你7、8天，我還拍照證明，都在寫你的譜」。

而林淑容也透露，這次演唱會除了和孔鏘的樂團合作，羅時豐也會現身擔任嘉賓，「上一次跟他同台是2012年」，笑說羅時豐演唱會沒有找過她，「他好像都找年輕的」，孔鏘吐槽：「結果他票房也沒有很好」。

而羅時豐的小兒子羅森宇2023年為朋友出頭、持空氣槍與球棒毆打並強盜胡姓男子，去年4月被 法院依傷害與強盜相關罪名判處有期徒刑6個月。林淑容說有和羅時豐的妻子聊起此事，「都還好，沒事，大牛做事沒話說，顧家又對朋友很好，很懂感恩。」