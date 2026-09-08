威尼斯影展／阮經天秀中英文「雙聲道」 談失去家人全場動容

阮經天帥氣出席「狂忘警探」威尼斯記者會。（歐新社）

阮經天主演新片「狂忘警探」入圍第83屆威尼斯影展 非競賽單元，近日率謝盈萱、喬瑟夫、日籍演員塚原大助及日本導演SABU現身威尼斯。片中飾演罹患早發性失憶症的傳奇刑警，阮經天在記者會上大秀流利英文，談到電影核心「失去重要的人」時，更分享已故爺爺失憶的往事，情緒真摯，讓現場氣氛格外動容。

「狂忘警探」劇情描述阮經天飾演的刑警，因罹患早發性失憶症，記憶開始不斷斷裂、崩解，卻仍必須與時間賽跑完成偵查任務。電影將失憶症這項殘酷的生命課題，融入動作、警匪與荒誕元素，讓角色在追捕犯人的同時，也必須與逐漸失去記憶的自己對抗。

談到「狂忘警探」對「失去」的描寫，阮經天透露，自己在拍攝電影前，也曾經歷生命中幾位重要的人離開，因此看到角色逐漸失去記憶時，格外能感同身受。他更想起家中爺爺失去記憶的過程，認為這段親身經歷讓自己更容易理解角色的處境。

阮經天表示：「我在拍這個電影之前，也同樣經歷一些對我來說非常重要的人的離開。那在看到我的角色失去他的記憶時，我也同樣能夠感覺到，好像是在我家裡面，我的爺爺失去他的記憶一樣。」他認為，電影裡角色面對記憶逐漸消失的過程，對自己而言並不難理解，真正讓他有所感觸的，反而是「失去」這件事情本身，「對這個失去重要事物的過程，大多數的時候我也能夠感同身受，反而我覺得最重要的並不是我正在失去這些東西，更重要的是，我不知道我正在失去這麼重要的東西」。

阮經天進一步用英文分享對「失去」的理解，認為最令人難受的，往往不是知道自己即將失去某樣重要的事物，而是人在毫無察覺的情況下，慢慢失去卻完全不知道。他舉例，有時候人會覺得生活很吵雜、壓力很大，甚至忍不住覺得「好無聊、好有壓力」，但當下並不知道，那可能已經是自己與某個人、某段時光相處的最後一天。如果提前知道「今天就是最後一天」，感受可能完全不同。

阮經天說，正因如此，「狂忘警探」對他而言不只是動作警匪片，更像是一個提醒，讓人重新思考自己是否珍惜眼前擁有的一切，以及當重要的人事物正在離開時，自己是否有意識到。

這趟威尼斯之行也讓阮經天等人留下難忘回憶，眾人不僅一起出席影展活動，還意外與日本名導是枝裕和相遇。面對這位國際大導演，眾人據悉緊張到幾乎「不敢呼吸」，直到是枝裕和離開現場後，大家才終於露出難以置信的興奮表情，緊張感瞬間變成粉絲般的激動。

導演SABU對阮經天在片中的演出也相當肯定，曾形容他的表現超出預期。除了警匪追逐與動作戲之外，電影還加入獨特的舞蹈元素，讓阮經天這次不只挑戰失憶刑警，也再次展現動作演出的不同可能。

「狂忘警探」接下來還將前進多倫多國際影展「午夜瘋狂」單元。

喬瑟夫(左起)、謝盈萱、日本導演SABU、阮經天、塚原大助出席「狂忘警探」記者會。（歐新社）

阮經天主演的新作「狂忘警探」入圍第83屆威尼斯影展非競賽單元。歐新社