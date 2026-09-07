淡水下藥案嚇壞人 李蒨蓉驚曝16歲險遭迷姦「喝一口竟直接斷片」
台灣新北市淡水區近日傳出藥局業者涉嫌在女大生水壺中加入不明藥物，經送驗後被驗出苯二氮平類（BZD）成分，事件引發社會關注。對此，藝人李蒨蓉在社群平台發文，除了呼籲外界等待司法調查，也因相關事件勾起年少時的記憶，首次公開分享自己16歲時疑似遭人下藥、險些遭到性侵的經歷。
李蒨蓉有感而發寫下：「為什麼喝一口水，變得如此困難？」她表示，原本不想針對淡水案件多做評論，認為相關真相應交由司法程序釐清，但隨著事件持續受到討論，加上外界傳出可能還有其他受害者，讓她想起一段埋藏多年的往事。
她透露：「那一年我才16歲，也曾經差一點被迷姦。」回憶當年，李蒨蓉坦言自己年紀小、不懂事，也曾因交友不慎答應一名男子邀約，到住家附近的泡沫紅茶店見面。當時對方拿了一瓶啤酒給她，她沒有多想便喝下一口，沒想到同桌一名第一次見面的男子很快察覺不對勁。
對方當時突然盯著她詢問：「妳是不是喝醉了？有沒有頭暈？會不會想吐？」李蒨蓉表示，自己當下還覺得對方反應莫名其妙，但男子態度相當堅決，隨即半推半拉將她帶上機車，準備送她回家。而原本邀她出門的男子則在一旁怒視對方。年紀尚輕的李蒨蓉當時甚至天真地認為，兩人可能是在為了她爭風吃醋，完全沒有意識到自己可能正處於危險之中。
沒想到坐上機車後，她的意識很快中斷，之後發生什麼事情完全沒有印象。直到隔天醒來，她才發現自己已經安全回到家中，整個人躺在床上，衣物沒有被更換，甚至連背包都還背著，鞋子也沒有脫。直到那一刻，李蒨蓉才意識到，自己當時可能遭人下藥，而原本邀約她出門的男子疑似另有企圖。她也慶幸當時有另一名男子及時察覺異狀並將她送回家，否則後果恐怕不堪設想。
這段經歷已經相隔數十年，李蒨蓉如今再次提起，仍感嘆自己當時真的非常幸運。她也藉著這次事件提醒大家，日常生活中即使只是喝一口水，也不應忽略自身安全。至於淡水藥局案件，目前相關案情仍由司法單位調查中，李蒨蓉也強調，自己原本不想多做評論，但事件讓她想起這段往事，才決定公開分享。
新北市淡水區傳出藥局業者涉嫌在女大生水壺中加入不明藥物，後經送驗驗出苯二氮平類成分。此事引起社會關注，也成為李蒨蓉分享往事的背景。 她原本不想對淡水案多作評論，但看到事件持續延燒，且傳出可能還有其他受害者，讓她想起16歲時曾疑似遭人下藥、險些被性侵的往事，因此決定公開分享。 她回憶當年喝下一口啤酒後，很快失去意識。幸好一名剛見面的男子察覺異狀，半推半拉把她帶上機車送回家，隔天她醒來時已安全到家，才意識到可能遭下藥。
精華 FAQ
新北市淡水區傳出藥局業者涉嫌在女大生水壺中加入不明藥物，後經送驗驗出苯二氮平類成分。此事引起社會關注，也成為李蒨蓉分享往事的背景。
她原本不想對淡水案多作評論，但看到事件持續延燒，且傳出可能還有其他受害者，讓她想起16歲時曾疑似遭人下藥、險些被性侵的往事，因此決定公開分享。
她回憶當年喝下一口啤酒後，很快失去意識。幸好一名剛見面的男子察覺異狀，半推半拉把她帶上機車送回家，隔天她醒來時已安全到家，才意識到可能遭下藥。
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