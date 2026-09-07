淡水下藥案嚇壞人 李蒨蓉驚曝16歲險遭迷姦「喝一口竟直接斷片」

李蒨蓉分享16歲遭下藥的經歷。（取材自李蒨蓉臉書）

台灣新北市淡水區近日傳出藥局 業者涉嫌在女大生水壺中加入不明藥物，經送驗後被驗出苯二氮平類（BZD）成分，事件引發社會關注。對此，藝人李蒨蓉在社群平台發文，除了呼籲外界等待司法調查，也因相關事件勾起年少時的記憶，首次公開分享自己16歲時疑似遭人下藥、險些遭到性侵 的經歷。

李蒨蓉有感而發寫下：「為什麼喝一口水，變得如此困難？」她表示，原本不想針對淡水案件多做評論，認為相關真相應交由司法程序釐清，但隨著事件持續受到討論，加上外界傳出可能還有其他受害者，讓她想起一段埋藏多年的往事。

她透露：「那一年我才16歲，也曾經差一點被迷姦。」回憶當年，李蒨蓉坦言自己年紀小、不懂事，也曾因交友不慎答應一名男子邀約，到住家附近的泡沫紅茶店見面。當時對方拿了一瓶啤酒給她，她沒有多想便喝下一口，沒想到同桌一名第一次見面的男子很快察覺不對勁。

對方當時突然盯著她詢問：「妳是不是喝醉了？有沒有頭暈？會不會想吐？」李蒨蓉表示，自己當下還覺得對方反應莫名其妙，但男子態度相當堅決，隨即半推半拉將她帶上機車，準備送她回家。而原本邀她出門的男子則在一旁怒視對方。年紀尚輕的李蒨蓉當時甚至天真地認為，兩人可能是在為了她爭風吃醋，完全沒有意識到自己可能正處於危險之中。

沒想到坐上機車後，她的意識很快中斷，之後發生什麼事情完全沒有印象。直到隔天醒來，她才發現自己已經安全回到家中，整個人躺在床上，衣物沒有被更換，甚至連背包都還背著，鞋子也沒有脫。直到那一刻，李蒨蓉才意識到，自己當時可能遭人下藥，而原本邀約她出門的男子疑似另有企圖。她也慶幸當時有另一名男子及時察覺異狀並將她送回家，否則後果恐怕不堪設想。

這段經歷已經相隔數十年，李蒨蓉如今再次提起，仍感嘆自己當時真的非常幸運。她也藉著這次事件提醒大家，日常生活中即使只是喝一口水，也不應忽略自身安全。至於淡水藥局案件，目前相關案情仍由司法單位調查中，李蒨蓉也強調，自己原本不想多做評論，但事件讓她想起這段往事，才決定公開分享。