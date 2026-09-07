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「飛龍在天」龐祥麟離世 3年前白髮暴瘦10公斤畫面曝光

記者陳慧貞／即時報導
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龐祥麟演過無數經典作品，精彩人生落幕。(圖／萬星傳播提供)
龐祥麟演過無數經典作品，精彩人生落幕。(圖／萬星傳播提供)

曾演過「一剪梅」、「飛龍在天」等多部經典劇集的台灣資深演員龐祥麟，今（7日）由兒子龐雲徽發表沉痛聲明，證實龐祥麟已於1日凌晨4點30分在全家人陪伴下於醫院安詳辭世，享壽80歲，優雅圓滿走完精彩、璀璨的人生旅程。

龐祥麟出道近50年，演出過多部戲劇作品，他3年前暴瘦10公斤現身資深藝人端午聯歡餐會時，曾透露右邊下顎長了良性的造釉性細胞瘤，這些年他纏綿病榻，家屬透露，龐祥麟因老年退化，食道閉鎖無法吞嚥進食，日前本欲入院裝鼻胃管，未料心肺功能衰竭離世。

龐祥麟兒子龐雲徽在聲明中感性提及，父親面對病痛始終展現無比的堅韌與勇敢，直到生命最後一刻都保有樂觀與豁達，更提到父親生前曾感歎：「能透過戲劇為大家帶來歡笑與感動，是我這輩子最幸福的事。」家屬深信他溫暖的笑容、深植人心的作品以及對表演藝術的真摯與堅持，將會永留觀眾心中。

長期關懷資深前輩的楊貴媚7月出席一場公益活動時，即提及龐祥麟已中風一陣子，她以桂田文化藝術基金會執行長身分持續關心，基金會也有提供協助，至於桂田基金會資助一事，兒子龐雲徽是近期才得知，

龐祥麟經紀公司「萬星」表示：「龐哥（龐祥麟）生前家中的生活開銷主要由小龐（龐雲徽）負責，家庭經濟並沒有困難。」不過龐雲徽還是想表達對執行長楊貴媚的感謝，認為父親走過演藝生涯的最後一段時間，能夠感受到來自演藝圈的溫暖與關心，對家人而言是一份珍貴的心意，也會放在心上，由衷感謝這份支持與溫暖。

龐祥麟3年前出席資深藝人端午聯歡餐會時暴瘦模樣。(本報資料照片)
龐祥麟3年前出席資深藝人端午聯歡餐會時暴瘦模樣。(本報資料照片)

龐祥麟3年前出席資深藝人端午餐會時，提到自己的健康狀況。(本報資料照片)
龐祥麟3年前出席資深藝人端午餐會時，提到自己的健康狀況。(本報資料照片)

精華 FAQ

  • 龐祥麟由兒子在7日發表聲明證實，已於1日凌晨4點30分在醫院安詳辭世，離世時家人陪伴在側，享壽80歲。

  • 龐祥麟出道近50年，演出過多部戲劇作品，最廣為人知的包括《一剪梅》與《飛龍在天》，是台灣資深且具代表性的演員之一。

  • 家屬表示，龐祥麟因老年退化導致食道閉鎖、無法吞嚥，原本準備裝鼻胃管，卻因心肺功能衰竭離世；家屬也感謝演藝圈與楊貴媚的關心。

中風

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