阿西再扮「粽邪」法師 曝曾看過半透明鬼影

陳博正(阿西)分享自己的靈異經驗。（記者陳穎／攝影）

71歲台灣資深男演員陳博正（阿西）在電影「粽邪4：坤蒂拉娜」再度挑戰法師角色，戲外的他也累積不少奇特經歷。從高中時夢見陌生男子、後來親眼見到「半透明人影」，到如今長年吃素，阿西坦言，自己原本接受科學教育、完全不相信鬼神，卻因一次次親身經歷，逐漸改變看法。

阿西回憶，高中時曾夢見一名約50歲的陌生男子，對方像走路又像飄著朝他而來，醒來後他將夢境告訴父母，父親聽完外貌描述後，竟認出對方是家族已過世的長輩。後來因妻子接觸宮廟事務，他又曾在具有陰陽眼的攝影師帶領下，看見數個「半透明」人影，從此對鬼神多了一份尊重。

如今阿西吃素多年，起因同樣與一次特殊感受有關。他從5、6歲就開始釣魚，直到40多歲仍熱愛釣魚。有一次看著魚兒在魚鉤上掙扎，突然產生難以形容感受，於是將魚放回水中並說了聲「對不起」，之後便再也釣不到魚。回家後，面對餐桌上的魚，他也突然無法下筷，後來更逐漸戒掉肉類。他笑說：「我反而覺得身體輕鬆，愈來愈有輕盈感覺。」平時則靠豆腐、香菇等食物補充蛋白質，也喜歡在山區宮廟生活、喝天然泉水、享受森林浴。

面對家庭，阿西形容自己是「傳統中最自由，自由中最傳統」的爸爸。他給兒女很大的自主空間，從小不強迫補習，也不刻意安排課外活動，「除非他們開口」。

走過大半人生，阿西依舊沒有退休打算，只希望量力而為，「辛苦的角色可能就不接」。只要劇本、角色合適，他仍會繼續演。