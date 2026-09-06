陳妍希離婚二胎夢碎 有兒子想湊個「好」子 坦言「現在沒機會了」

陳妍希保養有術，看不出實際年齡。（取材自陳妍希微博）

藝人陳妍希 近日登上實境節目「我家那閨女」，與歐陽妮妮、張書豪聊起育兒及生育話題。整理9歲兒子「小星星」的童年衣物時，她看著一件件陪伴孩子長大的舊衣，透露自己過去始終捨不得全部送掉，原因竟是一直保留著「再生一胎」的想像，如今卻只能無奈表示：「現在應該沒什麼機會了。」

節目中，陳妍希整理兒子的舊衣服，回憶孩子成長過程中的點滴。她透露，過去已經陸續送出兩批舊衣，但仍刻意留下部分衣物，原來是因為心裡一直抱著再生第二胎的期待。她坦言：「我本來想說萬一有機會生二胎，留了一陣幻想，現在應該沒什麼機會了。」短短一句話也讓現場氣氛多了幾分感慨。

談到育兒，陳妍希看到新婚的張書豪在節目中細心照顧孩子，還主動扛起主要照顧者的角色，忍不住大讚他相當負責任，更笑說：「我覺得像你們這麼負責任的父母，可以多生幾個。」

聊到生幾個孩子最理想時，歐陽妮妮透露自己過去曾想過要生3個小孩，陳妍希聽完則直接認為「兩個剛剛好」。不過歐陽妮妮也分享，自己從小就是三姊妹，長大後姊妹之間可以彼此照應，甚至輪流分擔照顧父母的責任，因此她很珍惜手足之間的情誼。

這番話也讓陳妍希深有同感。她透露，由於自己經常需要在外地工作，平時有姊姊留在台北陪伴媽媽，遇到事情時姊妹也能互相討論、一起想辦法，因此感受到有手足陪伴的好處，直言：「有手足真的很棒。」

至於如果真的有機會迎接第二個孩子，陳妍希也坦言自己心中其實早有理想人選，希望能有一個女兒。她表示，自己一直很想要一個貼心的女兒，而且如果兩個孩子年紀不要相差太多，未來就能一起玩、一起長大，彼此也會有伴。

陳妍希認為，女兒與媽媽之間可以分享一些比較私密的心事，某種程度上就像多了一個「閨密」。雖然目前與兒子的感情非常親密，但她也坦言，隨著孩子慢慢長大，母子之間或許難免會出現不同階段的距離，因此才會讓她更加嚮往擁有一個女兒。