張孝全遭冒名 假助理扯投資 經紀人：詐騙陷阱

張孝全經紀人證實藝人遭人冒名詐騙。(記者林士傑／攝影)

藝人遭冒名行騙的手法層出不窮，這次輪到張孝全被捲入。Threads 近日出現一篇以「張孝全私人助理」身分發表的投資文章，發文者聲稱自己陪伴張孝全工作長達7年，還在片場、飯局等場合接觸不少投資話題，最後更留下LINE帳號，引導網友進一步接觸投資資訊。張孝全經紀人第一時間否認，強調發文者根本不是張孝全的助理，文章內容也完全不實。

這名Threads帳號名稱為「一個小助理」，開頭刻意強調自己說的就是「那個張孝全」，並透過大量工作細節營造與藝人熟識的可信度。文中聲稱，自己長期跟著藝人跑片場、參加飯局，期間聽聞不少「低調的有錢人」談論股票，因此開始私下做筆記研究。之後，他決定離開助理工作、專心投入股市，投資後「一路上漲」，藉此塑造自己掌握投資先機、靠股票翻身的形象。

文章發表後迅速引起關注，短短2小時便累積上萬瀏覽，不過網友很快察覺其中疑點，留言質疑文章疑似利用明星知名度包裝投資話術，甚至直指「看起來就是AI生成的文章」、「突然攀關係就是想拉人進群」等。由於文末還附上LINE帳號「dj345」，更讓不少人提高警覺。

對於網路上突然冒出這篇文章，張孝全經紀人已明確否認發文者身分，強調對方「不是」張孝全的私人助理，相關文章並非事實。經紀人同時提醒網友，勿因文章掛上張孝全名字便相信內容，以免落入詐騙 陷阱。

「張孝全私人助理」放一張引導像是張孝全背影的照片。(取材自Threads)