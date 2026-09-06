好久不見「濟公」周明增消失演藝圈多年 近況曝光

周明增主演的「濟公」深植人心。(本報資料照片)

台灣資深男星吳帆近日在社群平台分享與昔日老搭檔周明增的合照，讓久未公開露面的周明增意外成為焦點。兩人難得同框，不僅讓網友驚喜直呼「好久不見」，也因兩人過去曾合作演出經典電視劇「濟公」，再度喚起不少觀眾對90年代台灣電視劇的集體回憶。

吳帆分享照片時感性寫下：「他鄉遇故知，尤其到了我們這個年紀，好友狹路相逢，彼此都還健健康康的，真是可喜可賀的事情啊！」照片中的周明增看起來精神不錯，留著俐落的極短平頭，鬢髮已帶些灰白，穿著紅白色POLO衫，臉上最吸睛的則是一撮細長、略帶捲曲的灰白鬍鬚，對著鏡頭俏皮指向身旁的吳帆，整體狀態相當有活力。

由於周明增近年鮮少出現在螢光幕前，照片曝光後立即引發粉絲熱烈討論，不少老觀眾留言表示「好久沒看到明增哥」、「希望還能在電視上看到他的演出」，更有人直接以「演活濟公的代表人物」形容他，足見「濟公」角色在觀眾心中的地位。

也有資深劇迷翻出兩人的合作淵源，指出吳帆早在1995年就曾與周明增共同演出台視「濟公」，如今一晃眼已經30年。對此，吳帆也親自留言回應：「合作過多次！他是可敬的對手。」此外，網友也接連回憶周明增過往作品，包括「台灣廖添丁」中的麵龜，以及「鳥來伯與十三姨」、「戲說台灣」、「藍色水玲瓏」和「新玫瑰瞳鈴眼」等經典戲劇。

周明增是已故喜劇演員「許不了」的兒子，自小受到演藝環境影響，入行後也以喜劇類型角色為主要發展方向。其中最讓觀眾印象深刻的，莫過於1995年台視「濟公」。當年該劇安排在每週一至週五晚間6點半播出，周明增飾演的濟公憑著鮮明喜感與獨特表演風格迅速走紅，成為不少家庭晚餐時間不可或缺的電視娛樂。

除了「濟公」之外，周明增後來也參與多部本土劇及單元劇演出。不過演藝事業發展期間，他也曾因酒駕、染毒等社會事件受到負面新聞影響，之後仍陸續參與「戲說台灣」等作品，直到2022年後逐漸減少公開演出。

周明增(左)與吳帆是多年好友。(取材自臉書)