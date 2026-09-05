懷秋自嘲嘴賤 憶首次主持像「辦法會」感謝小豬一路相挺

張懷秋此次為了角色「昌仔」，特別進行瘦身、降體脂，讓肌肉變小，避免看起來太壯而不真實。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣藝人張懷秋（懷秋）演出電影「網紅老爸」，與「小豬」羅志祥 有許多精采對戲。他透露剛出道時就認識對方，當時受到小豬非常多的幫助，此次合作覺得小豬私底下完全沒有改變，依然非常孝順、專業。

懷秋表示，當初團體「大嘴巴」剛出道時，經紀公司老闆正在製作小豬的專輯，因此有了認識的橋梁。他坦言小豬私下非常照顧新人：「我剛出道沒什麼衣服鞋子穿，小豬會主動關心我，因為我們身材差不多，他還帶我去他家挑衣服，那時候很多鞋子衣服都是他給的。」

另外，懷秋當時與團員薛仕凌剛接下「完全娛樂」主持時非常緊張、嚴肅，他自嘲2人第一集主持得像在「辦法會」一樣。當時小豬主持的「娛樂百分百」正好同時段打對台，但小豬完全不吝嗇，大方分享主持心態與準備方法，讓懷秋至今仍非常感謝。

懷秋此次演出角色「昌仔」，特別進行瘦身、降體脂，讓肌肉變小，避免看起來太壯而不真實。另外還特意設計了聳肩、搖頭晃腦的習慣動作，加深角色厚度。他自認與角色最像的地方是「嘴賤」，他笑說：「我私底下有些場合也會講些頑皮、幽默的怪話，這一點與角色很像。」

面對網路時代的來臨，懷秋笑說，自己稍微偏向與網路脫節：「更喜歡現場與人面對面互動，我現在會控制手機使用時間，以前我超愛玩手遊，但現在甚至把手遊全部刪除，避免一直當低頭族。」

另外，被問起網路評論的看法，懷秋坦言，自己算是情緒非常穩定的類型：「我被攻擊長相也不會在意。因為如果對我真有問題可以打電話給他，但如果沒有我的電話代表關係沒那麼熟，不需要太放在心上。」

不過，他笑說，曾看過讓他印象深刻的網路留言：「有看過網友轉發我過去的照片，然後說我現在怎麼變成『奪魂鋸』，我一開始不懂，最後想了一下反而覺得是讚美，代表我的恐怖演出深植人心。」

至於是否考慮開設個人YouTube頻道，懷秋害羞笑說：「我曾想過做時尚相關類型的頻道，但覺得需要極大的承諾，不能拍3集就放棄，目前還沒有那個衝勁，因此決定先專心把戲演好。」