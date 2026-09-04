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台女星林美貞突發嚴重過敏「紅疹像梅花鹿」：很可怕

記者趙大智／即時報導
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林美貞一個人處理所有的訂單累壞了。(記者林士傑／攝影)
林美貞一個人處理所有的訂單累壞了。(記者林士傑／攝影)

台灣55歲資深藝人林美貞投入甜點事業，獨立經營「Manis Manis 甜・覓室」，生活重心轉向烘焙與創業。她突然在臉書透露身體出現狀況，形容這幾天「正在經歷一段很可怕、也很難熬的過程」，甚至因身體狀況暫時無法見人，讓她心情受到很大打擊。

林美貞回應本報，原來她經歷突發「非常嚴重的過敏」，已經持續約一週，目前經過治療後狀況已有明顯好轉。其實自從開店以來，從架設網站、接單、製作、客服、送貨全都一手攬下，ㄧ人打理，不久前還跟馬來西亞的媽媽討救兵。

林美貞在臉書發文透露，突如其來的身體狀況讓她「完全措手不及」，不僅害怕、不安，更有一種說不出的無力感，甚至不知道還要多久才能「回到原來的樣子」，字裡行間透露出當下的焦慮與不安。她也向外界報平安，表示現在只希望一切趕快過去，讓自己慢慢找回原來的自己。

林美貞透露這次是嚴重過敏，已經看過醫生，昨晚也再次就醫，目前狀況已經比之前好很多。談到當時的症狀，她形容剛開始身體出現大範圍的紅疹，「像梅花鹿一樣」，這樣的狀況一連持續了一個禮拜，也難怪讓她相當害怕。

至於為何會突然出現如此嚴重的過敏反應，林美貞坦言自己也開始擔心，並猜測可能與近期中秋甜點出貨壓力有關，覺得「免疫力下降」或許也是其中因素之一，不過目前並未進一步說明確切原因，仍以醫師診斷與治療為主。

其實林美貞近年把不少心力放在甜點事業，「甜・覓室」經營至今已約4年，結合台灣糕餅與南洋風味，先前更以南洋風味手作甜點「斑蘭綠蛋糕」入選第二屆「500甜 2026」。今年從母親節禮盒一路忙到中秋訂單，她幾乎凡事親力親為，甚至曾因訂單太多而早早結單。

如今突發身體狀況，也讓原本忙碌的生活被迫暫停。林美貞坦言，這次身體不舒服不只讓她擔心，也連帶影響心情。所幸近期已有好轉，加上經紀公司老闆願意提供暖心協助，讓她感到相當感動，也多了一份安心。

林美珍全身過敏，紅疹像梅花鹿一樣。(取材自臉書)
林美珍全身過敏，紅疹像梅花鹿一樣。(取材自臉書)

精華 FAQ

  • 她罹患非常嚴重的過敏反應，身體出現大範圍紅疹，形容像梅花鹿一樣，症狀持續約1週，讓她一度非常害怕，也暫時不方便見人。

  • 她已看過醫生，昨晚也再次就醫，經治療後狀況比先前好很多，身體已有明顯好轉。她也向外界報平安，希望能盡快恢復到原來的樣子。

  • 林美貞猜測可能與近期中秋甜點出貨壓力有關，長時間一人包辦接單、製作、客服與送貨，導致免疫力下降，才讓過敏反應突然變得很嚴重。

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