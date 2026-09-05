戲說從頭／「再見1987」林哲熹訣別吻情緒拉滿 溫昇豪臥冰審問直發抖

林哲熹(左)、方志友在「再見1987」中上演深刻「訣別吻」。（圖／公視台語台提供）

台劇「再見1987」最新預告曝光，劇情隨戰亂白熱化進入高潮，人物在時代洪流下各自面臨抉擇。温昇豪飾演革命領袖，號召眾人轉往地下，大喊「保護我們的家人」，甚至準備反攻派出所奪取武器，更感嘆：「我們這個時代，需要年輕人的犧牲。」謝章穎飾演性格溫吞的「阿嘉」，雖害怕地喊著「我做不到」，危急時刻仍選擇挺身而出，呈現小人物在時代巨變下的掙扎與勇氣。

預告中，畫面一轉來到多年後，林雨宣飾演的潑辣女兒對著門外大喊「恁祖媽啥物都毋驚」，卻遭飾演母親的蘇明明狠狠甩了一巴掌，道盡威權時代下人民的恐懼，以及長年壓抑在家庭與心中的傷痕。林哲熹飾演的「俊賢」則為了不牽連家人選擇逃難，方志友飾演的「邱雪」含淚道出：「只要你平安無事，就算你不在我們身邊，也沒關係。」離別情緒瞬間拉滿。

談及劇中的起義與酷刑戲，温昇豪透露，拍攝特別選在廢棄工廠進行，現場陰暗、肅殺的氛圍讓人相當不舒服。其中「臥冰審問」更是難忘，他表示劇組雖安排穿泳褲，並在身下墊上大浴巾，但長時間坐在冰塊上仍冷到直發抖。儘管拍攝過程辛苦，温昇豪仍對角色所代表的信念深受觸動，感性表示：「當時追求理想與信仰的人，散發著人性的光輝，非常令人感動。」 温昇豪在戲中體驗「臥冰審問」，感謝劇組貼心安排穿泳褲並墊上大浴巾。（圖／公視台語台提供）

至於林哲熹與方志友劇中上演的「訣別吻」，林哲熹回憶拍攝時正好也是兩人戲外劇組即將分開的前夕，因此格外能投入情緒。他感嘆，在那個動盪年代，「轉身之後真的不知道還會不會再見面，每一次分別都可能是訣別。」

首次在戲中升格人父的他也透露，無論戲裡戲外的小女孩都相當可愛，但身處充滿不安的時代，身為父親既希望給孩子一個美好的未來，又害怕自己不知道明天是否還能陪伴孩子，這份矛盾與無力感，讓他留下極為深刻的體會。