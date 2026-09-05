我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第十久 加州急診要花3個半小時

美國遇到熊怎麼辦？有時裝死有時要反擊

戲說從頭／「再見1987」林哲熹訣別吻情緒拉滿 溫昇豪臥冰審問直發抖

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林哲熹(左)、方志友在「再見1987」中上演深刻「訣別吻」。（圖／公視台語台提供...
林哲熹(左)、方志友在「再見1987」中上演深刻「訣別吻」。（圖／公視台語台提供）

台劇「再見1987」最新預告曝光，劇情隨戰亂白熱化進入高潮，人物在時代洪流下各自面臨抉擇。温昇豪飾演革命領袖，號召眾人轉往地下，大喊「保護我們的家人」，甚至準備反攻派出所奪取武器，更感嘆：「我們這個時代，需要年輕人的犧牲。」謝章穎飾演性格溫吞的「阿嘉」，雖害怕地喊著「我做不到」，危急時刻仍選擇挺身而出，呈現小人物在時代巨變下的掙扎與勇氣。

預告中，畫面一轉來到多年後，林雨宣飾演的潑辣女兒對著門外大喊「恁祖媽啥物都毋驚」，卻遭飾演母親的蘇明明狠狠甩了一巴掌，道盡威權時代下人民的恐懼，以及長年壓抑在家庭與心中的傷痕。林哲熹飾演的「俊賢」則為了不牽連家人選擇逃難，方志友飾演的「邱雪」含淚道出：「只要你平安無事，就算你不在我們身邊，也沒關係。」離別情緒瞬間拉滿。

談及劇中的起義與酷刑戲，温昇豪透露，拍攝特別選在廢棄工廠進行，現場陰暗、肅殺的氛圍讓人相當不舒服。其中「臥冰審問」更是難忘，他表示劇組雖安排穿泳褲，並在身下墊上大浴巾，但長時間坐在冰塊上仍冷到直發抖。儘管拍攝過程辛苦，温昇豪仍對角色所代表的信念深受觸動，感性表示：「當時追求理想與信仰的人，散發著人性的光輝，非常令人感動。」

温昇豪在戲中體驗「臥冰審問」，感謝劇組貼心安排穿泳褲並墊上大浴巾。（圖／公視台語...
温昇豪在戲中體驗「臥冰審問」，感謝劇組貼心安排穿泳褲並墊上大浴巾。（圖／公視台語台提供）

至於林哲熹與方志友劇中上演的「訣別吻」，林哲熹回憶拍攝時正好也是兩人戲外劇組即將分開的前夕，因此格外能投入情緒。他感嘆，在那個動盪年代，「轉身之後真的不知道還會不會再見面，每一次分別都可能是訣別。」

首次在戲中升格人父的他也透露，無論戲裡戲外的小女孩都相當可愛，但身處充滿不安的時代，身為父親既希望給孩子一個美好的未來，又害怕自己不知道明天是否還能陪伴孩子，這份矛盾與無力感，讓他留下極為深刻的體會。

精華 FAQ

  • 預告聚焦戰亂持續升溫後的人物選擇，從革命行動、家庭壓抑到多年後的離散情感，展現角色在時代洪流下必須面對犧牲、保護家人與生離死別的掙扎。

  • 温昇豪飾演革命領袖，帶領眾人轉往地下並準備反攻派出所。談到臥冰審問戲時，他說雖然有墊浴巾、穿泳褲，仍因長時間坐在冰塊上冷到直發抖。

  • 兩人在劇中上演訣別吻，林哲熹表示拍攝時正逢劇組將分開，情緒特別投入；他也提到亂世中每次分別都可能成為最後一次，身為父親更能感受無力與不安。

上一則

「前港姐亞軍」王菲宣布結婚 曬超大鑽戒湖上浪漫被求婚

下一則

戲說從頭／關曉彤「生逢其時」 郭濤獲封「夢中情爹」

延伸閱讀

「要多少跟我兒子分手？」豪門婆婆赴台 網友瘋狂討錢

「要多少跟我兒子分手？」豪門婆婆赴台 網友瘋狂討錢
戲說從頭╱震驚連小二生都涉販毒 陳意涵願參演為戲發聲

戲說從頭╱震驚連小二生都涉販毒 陳意涵願參演為戲發聲
賈靜雯剃髮變女打仔 阮經天、張孝全「蕩蕩蕩寇誌」一起殺進江湖

賈靜雯剃髮變女打仔 阮經天、張孝全「蕩蕩蕩寇誌」一起殺進江湖
首設親密指導… 井柏然、孫千吻戲尺度大到震驚老外 網友卻喊不油膩

首設親密指導… 井柏然、孫千吻戲尺度大到震驚老外 網友卻喊不油膩

熱門新聞

宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

2026-08-29 21:31
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15
范曉萱開心地跟觀眾打招呼。記者王聰賢／攝影

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌陀佛

2026-08-30 13:16
網友感慨，景甜人美又演技好，但感情路卻屢屢受挫。(取材自微博)

景甜情史被起底…「第一任男友」衝熱搜 網友嘆：戀愛像渡劫

2026-08-27 22:43

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」