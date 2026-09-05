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劉尚謙自爆往日情 40年前求婚陳美鳳因「這件事」被拒

娛樂新聞組／綜合報導
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劉尚謙（左）與陳美鳳40幾年曾有過一段戀情。 （本報資料照片）
劉尚謙（左）與陳美鳳40幾年曾有過一段戀情。 （本報資料照片）

台灣資深藝人劉尚謙與陳美鳳40幾年曾有過一段戀情，不過交往三、四年後就分手，當時劉尚謙曾向女方求婚，不過陳美鳳經過一周的考慮後，因為考量演藝事業所以拒絕了。

噓！星聞報導，劉尚謙在「新聞挖挖哇」節目上談到，在認識了陳美鳳後，就將她引薦給當時中視節目部主任王世綱，因為對方是他的表叔，本來想要讓陳美鳳簽歌手約，在進錄音室試唱後，王世綱認為還是讓陳美鳳簽演員約較適合。

之後陳美鳳也憑著自己優秀的表現成為「秀場女王」，再加上拍了八點檔連續劇人氣暴漲，兩人交往三年多最後沒能共結連理，劉尚謙透露因為當時自己已經與前妻離婚，還有一雙兒女劉至翰、劉致妤，而劉致妤出生沒多久，生母不想帶孩子，當時他與陳美鳳正在交往，自己工作又忙，就把出生才六個月的劉致妤，交給陳美鳳的養母幫忙帶一年，這讓他至今都很感謝。

當時劉尚謙曾向陳美鳳求婚，不過考量到孩子還小，如果陳美鳳答應結婚，就必須要先放棄演藝事業，專心當媽照顧孩子，後來陳美鳳考慮了一個星期，向劉尚謙表示，自己還想待在演藝圈。求婚沒成功，劉尚謙後來把陳美鳳留在他家的東西都送回去，兩人也因此分手。

精華 FAQ

  • 劉尚謙表示，自己曾向陳美鳳求婚，但對方考慮到年幼孩子與自身演藝發展，思考1周後決定不放棄演藝圈，因此婉拒結婚，兩人最後分手。

  • 他說在認識陳美鳳後，曾把她引薦給中視節目部主任王世綱，原本想讓她簽歌手約，但試唱後認為她更適合簽演員約，之後她也逐漸走紅。

  • 劉尚謙提到，自己當時工作忙碌，出生才6個月的女兒劉致妤曾由陳美鳳的養母幫忙照顧1年，這份協助讓他至今仍十分感謝，也成為兩人往事中的重要一段。

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