42歲李杏凍卵不想生 笑稱嫁給王儲才「開箱」

李杏目前仍沒有結婚的打算。（圖／大愛電視提供）

今年42歲的金鐘女配李杏近日出席大愛電視電影「回音」首映會，同劇演員朱芷瑩日前宣布懷孕五個月，更透露靠著解凍八年前冷凍的卵子成功受孕；同樣曾做過凍卵手術的李杏，被問到何時打算「開箱」卵子，卻語出驚人表示：「沒打算要用。」她坦言，當初凍卵只是「買個保險 、留條後路」，目前並沒有生小孩的打算，笑稱除非未來「嫁給西班牙王儲、石油 大亨」，才可能需要生小孩。

李杏表示，當初會選擇凍卵，是不想把未來的可能性說死，「以防萬一會嫁給西班牙王儲、石油大亨，必須得生小孩」，但目前而言，她對生子完全沒有規劃，至於未來是否會改變心意，她則笑說一切隨緣。

感情方面，李杏與知名法律知識型網紅、「法律白話文運動」社群總監兼執業律師劉珞亦穩定交往約一年半，超過半年未公開露面的她，被問到兩人感情是否依舊，她幽默回應：「可以可以，還在！the same。」至於是否有機會升格人妻，她則強調：「結婚這種事我不會偷偷來的。」李杏坦言，兩人私下確實討論過終身大事，不過目前共識很明確，「不結！」她認為兩人維持現階段的相處模式很舒服、很美好，暫時沒有必要把話題拉到太遙遠的未來。

戲裡的李杏飾演容易受感動、動不動就落淚的角色，戲外看似高冷的她其實也是「愛哭一族」，尤其看到小貓、小狗處境可憐就會忍不住掉眼淚。她認為哭是一種健康的情緒宣洩，並不會刻意壓抑。

此外，李杏分享拍攝「回音」時的一段趣事，其中一場戲需要穿著會磨腳、咬腳的皮鞋，她竟然不用特別做效果，直接「自帶水泡」上陣。原來她前一天才去看GD演唱會，在大巨蛋現場一路狂奔，腳上因此磨出超大水泡，隔天剛好派上用場，讓她笑說意外省下特化時間，也讓畫面呈現最真實的效果。