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「排灣族公主」戴愛玲違背媽不考藥師證照 父罹癌後懂了：陪伴最重要

記者葉君遠／即時報導
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戴愛玲曾寫歌惹哭雙魚老爸。（圖／公視提供）
戴愛玲曾寫歌惹哭雙魚老爸。（圖／公視提供）

有「鐵肺女王」封號的戴愛玲出道25年，唱紅「對的人」、「失物招領」等多首經典歌曲，這次登上公視「誰來晚餐17」，拜訪返鄉務農的駿宏一家人，也意外談起自己年少追夢、與父母「唱反調」的往事。如今在台北打拚超過25年的她，因爸爸去年罹患癌症，更深刻體會家人陪伴的重要，也透露只要沒有工作，就會回屏東老家陪父母。

戴愛玲因排灣族身分，被歌迷親切稱為「排灣族公主」，此行特別準備排灣族琉璃珠飾品送給受訪家庭。一看到滿桌熟悉的原民家常料理，加上自己同樣離鄉到台北追夢的經歷，讓她對駿宏返鄉務農的選擇格外有感。

餐桌上聊到駿宏為了陪伴家人，暫時放下廚師夢返鄉，戴愛玲也分享自己15、16歲時開始接觸音樂的過程。她說，當時甚至會躲在房間桌子底下唱歌，直到某一天才突然發現，「原來我很喜歡唱歌、喜歡音樂這件事。」

然而，戴愛玲的音樂夢並非一路順遂。媽媽原本希望她畢業後考藥師執照，從小就是聽話乖寶寶的她，為了音樂第一次違背父母期待。「因為我很喜歡音樂，所以沒有辦法放下。」也正因有過這段經歷，她更能理解駿宏在家人與夢想之間做選擇時的掙扎。

如今戴愛玲已在台北工作超過25年，去年爸爸罹患癌症，也讓她更加明白父母為何總希望孩子留在身邊。她透露，這幾年只要沒有工作，就會回屏東老家陪伴父母，也幾乎每天都會和爸媽視訊聊天。

談到爸爸，她分享一段至今仍印象深刻的父女回憶。戴愛玲曾答應要寫一首歌送給爸爸，有一次回家，便讓爸爸搶先聽當時尚未完成的單曲，沒想到爸爸聽著聽著竟然感動落淚。

她笑著回憶：「我們父女倆半夜就坐在客廳，配上微微的燈光放給他聽；我爸爸是雙魚座的，他就默默流下幾滴淚，跟我說『我女兒唱的、寫的，都是最好的』。」短短一句話，也成了戴愛玲心中最珍貴的肯定。

面對駿宏母子不太擅長表達情感，戴愛玲也以自己的家庭經驗安慰他們，認為父母與孩子之間的牽掛，很多時候都是出於關心，只是每個人表達愛的方式不同。

爸爸罹癌後，也更擔心自己有一天離開女兒，戴愛玲會孤單一人，甚至擔心她遇人不淑。面對爸爸的擔憂，她則用一貫幽默的方式回應：「可是爸爸，如果我找到錯的人不是更不好嗎？」一句玩笑話不僅化解父親的擔心，也讓現場氣氛瞬間變得輕鬆。

從年少時為了歌手夢與父母溝通，到如今事業有成後更加珍惜陪伴父母的時光，戴愛玲一路走來，似乎也逐漸明白，追夢與陪伴家人從來不是二選一，而是在不同人生階段，學著找到彼此都能接受的位置。

精華 FAQ

  • 她原本被媽媽期待畢業後去考藥師證照，但因為太喜歡音樂，最後選擇追夢而沒有照著家人的安排走，這也是她第一次真正與父母唱反調。

  • 她表示只要沒有工作，就會回屏東老家陪父母，平常也幾乎每天與爸媽視訊聊天。對她來說，爸爸生病後更深刻理解陪伴與相處的珍貴。

  • 戴愛玲認為追夢與陪伴家人並非一定只能二選一，而是會隨著人生階段調整位置。她也用自己的故事安慰受訪家庭，提醒彼此多體諒與表達關心。

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