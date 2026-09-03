因沉默斷聯30年 尤雅找回真愛：當年他開口我會留下來

尤雅曾以一曲「往事只能回味」走紅歌壇。（記者王聰賢／攝影）

以一曲「往事只能回味」走紅的尤雅，相隔16年要辦演唱會了，她回台做宣傳活動，一做就是一整天，男友靜靜坐在專訪房間外的沙發耐心等著，偶爾和熟人寒暄。

「我們這麼久了，那張紙不是很重要」。對於感情，72歲的尤雅本不想多聊，在男友的鼓勵下，她首度完整披露她生命中一段橫跨30年的真實愛情故事。

她1980年曾有一段婚姻，在舊金山 結的，但只維持3個月就結束，「哎呦，這婚姻怎麼會是這個樣？」她苦笑，語氣中帶著自嘲，後來身邊的人來來去去，她身心俱疲，向上帝禱告「不要再戀愛了，如果要來，就是要對的人」，老天果然給了真命天子，而且竟然是她多年前在美國的舊情人。

尤雅(左)和男友(右)相隔30年重逢時，雙方都不敢相信此生還會再見。（圖／尤雅提供）

1977年，尤雅在美國表演，男方當時是玩西洋樂團的樂手。「他留長頭髮，比王偉忠還帥。」她回憶初次見面的場景，語氣仍帶著少女般興奮。當天排練結束後，老闆提議讓男方送她和姊姊回去，她心想：「哎呦，好棒啊，有這個機會。」

那天晚上下著大雪，她為了表現自己會開車，硬是坐上駕駛座。「我有駕照，但從來不開車，很危險的」，結果車子直接衝上雪堆，男方反應很快，立刻伸手穩住她手裡的方向盤，那股帥勁讓她著迷，儘管後座的姊姊已經嚇到快昏厥。

尤雅和對方很快陷入熱戀，1979年，尤雅真的有想要定下來，她等著男方開口求婚，但對方始終沉默。

「那時我要回台灣演出，我們坐在車子裡，一直在等他開口，他只要一開口，我就不回去了，但他就是不講話。」很多年以後，男方說當時他不好意思開口。而當下的尤雅心裡想的是，既然你不說，那就算了吧。

男生曾打電話到她台北的家，但她錯過了，當時資訊聯絡也不發達，兩人慢慢就斷了線，這一斷就是30年。2006年，尤雅到波士頓演出，男方從朋友口中得知了消息，他心裡掙扎許久：「萬一她旁邊有人呢？萬一她手上戴了戒指呢？」最後他決定前往，心想就當作見老朋友。

尤雅在台上演出時，男方在台下看。她唱完後，男生上前問「你還記得我嗎」，尤雅笑說：「他穿一件大衣，比周潤發還帥，又比周潤發高。」她當然記得刻骨銘心的他，而剛好，2人各自結束了一段感情，彼此都單身，就這麼又走到了一起，牽手至今。

如今她要唱回台灣，男友也全力相挺，屆時還要坐在台下繼續看她演出，就像當年那樣。