賈靜雯剃髮變女打仔 阮經天、張孝全「蕩蕩蕩寇誌」一起殺進江湖

張孝全(上排左起)、賈靜雯、張家輝、陳以文(下排左起)、宋芸樺、阮經天在「蕩蕩蕩寇誌」的造型曝光。（圖／華映娛樂提供）

「周處除三害」導演黃精甫再度挑戰黑幫題材。新片「蕩蕩蕩寇誌」8月上旬已在馬來西亞吉隆坡開拍，黃精甫這次再度自編自導，找來金馬雙影帝張家輝、阮經天領銜主演，並集結張孝全、賈靜雯、陳以文、宋芸樺、劉子銓、周采詩等演員，李李仁、袁富華、李銘忠、尹揚明等人也加入演出，陣容相當豪華。

電影以「和興」黑幫為核心，描述一群江湖兄弟從意氣風發到各自走上不同人生道路，隨著一場意外，原本緊密的兄弟情誼逐漸破碎。20年後，伍哥再次踏上北岸尋找春生，也讓塵封多年的恩怨重新浮上檯面，眾人被迫面對一場關乎兄弟情義與生死的最終決戰。

片方近日率先公開主要演員角色造型及張家輝「前前前預告」，揭開電影中的江湖人物。張家輝飾演「十六坊」掌舵人雷春生，一頭長髮搭配白色西裝、墨鏡，上唇還有一道醒目的刀疤，造型看似儒雅，卻藏著危險氣息。預告中，他先是神情冷靜，下一秒卻拿起機關槍對著鏡頭掃射，從內斂到暴力外放的反差格外強烈。

造型指導許力文透露，刀疤其實是張家輝本人提出的想法，希望打破過去的銀幕形象；白色西裝則刻意與角色狠辣的一面形成反差，凸顯雷春生「外儒內狠」的複雜性。

張家輝也直言，雷春生是自己從影以來演過「最極致的江湖人物」，雖然第一眼容易讓人認為他是反派，但這個角色的複雜程度遠超一般反派，「他是一個多面向、難以用三兩句話解釋的人，人性複雜度很高。」他形容雷春生毫無保留，想做就做，也因此在江湖上引發一連串暴力事件。

阮經天則繼「周處除三害」後再次與黃精甫合作，在「蕩蕩蕩寇誌」飾演「和興」兄弟中的司機「一狗」。他留著狼尾髮型，搭配帶有美國黑幫及Rapper元素的造型，展現與過往不同的痞味。

阮經天形容「一狗」就像「這部電影的眼睛」，既是故事參與者，也是江湖變化的見證者。他透露，自己第一次讀劇本時曾因其中一場戲慌張到直呼「我真的不會演！」但完整讀完後反而逐漸喜歡上這個角色，「身邊的人與事一直在變，但他內心最初的那個東西，始終沒有改變。」

這也是阮經天與黃精甫第三度合作，他認為導演每一次拍攝都在挑戰新的類型與更大的格局，「我感覺他一直在盡自己所能，把每一次拍攝的類型再往上推。」

張孝全這次也大幅改變形象，為飾演「和興四虎」之一的澎湃剃短頭髮、留鬍鬚，化身硬漢。澎湃把兄弟情義看得比生命還重要，戲中更與賈靜雯飾演的牡丹有一段深刻感情。張孝全形容兩人的關係「很美、卻又很淒涼」。

賈靜雯則挑戰過往少見的「女打仔」角色，飾演江湖上令人聞風喪膽的牡丹。她身穿黑色勁裝、手持五指虎，臉上還有紋身，搭配鼻環、眉釘，氣場十足。為了讓角色更有衝擊力，她甚至將一側頭髮剃掉，打造截然不同的銀幕形象。

賈靜雯興奮表示，這次終於實現自己20年前就想演打女的願望。當初收到邀請時，她還疑惑「怎麼會是我？」沒想到黃精甫直接告訴她：「你就是牡丹。」這份信任讓她決定接演，「什麼事情都是我來扛、我來、我做、我拚、我衝、我闖，這股狠勁和魄力，讓我愈看愈著迷」。

陳以文則三度與黃精甫合作，在片中飾演「和興」掌舵人伍哥。不同於一般凶狠的黑幫老大，伍哥反而追求「和和氣氣、高高興興」，外表雖然粗獷，內心卻相當重感情。陳以文為角色特別留了兩個月鬍子，希望讓人物除了江湖氣息，也能呈現深夜獨處時「悲從中來、無法如願」的一面。

宋芸樺則顛覆甜美形象，飾演從事黑市交易的女子「白金」，造型融入龐克、搖滾元素，並加入動作戲，讓她直呼是前所未有的演出經驗。

至於片名「蕩蕩蕩寇誌」也成為演員們討論的焦點。張家輝笑稱，導演或許是覺得一個「蕩」還不夠高，所以「蕩足三次」，還笑說希望電影成績能「步步步高升」。

阮經天則從「蕩」字延伸出自己的解讀，認為「時代在蕩、大海在蕩、時鐘在蕩，人也在其中晃蕩」，當一個人在命運、時間與江湖中不斷擺蕩，「到底誰才是『寇』，誰又在蕩誰？」也讓這個片名更添玩味。

「蕩蕩蕩寇誌」8月上旬已在馬來西亞吉隆坡開拍。（圖／華映娛樂提供）