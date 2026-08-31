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舞台燈光出狀況 范曉萱唱大S創作 突喊「阿彌陀佛」

記者林士傑／綜合報導
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范曉萱帶著100%樂團連唱多首歌曲。（記者王聰賢／攝影）
范曉萱帶著100%樂團連唱多首歌曲。（記者王聰賢／攝影）

台灣歌手范曉萱是JAM JAM ASIA亞洲音樂節策展人之一，率100%樂團登上主舞台，唱到故友大S徐熙媛）填詞的「我要去哪裡」一曲，舞台燈光突然出現狀況，似乎是大S也到場同歡，決定重來的她脫口「阿彌陀佛喔」。

籌備演出的她同時化身追星族，因為邊看表演邊尖叫，導致聲音有點粗糙，陸續帶來「過客」、「很瘋」等歌曲。她說閨密大S的創作是每次都要唱的歌，她感性地說：「我想要帶著這首歌的作詞者跟我一起享受這個舞台，舒服地跟大家一起同樂。」然而前奏才響起就出現燈光意外，范曉萱幽默笑說：「大家知道這是什麼月分，我也不知道發生什麼狀況，沒關係！我們現在重來。」

打頭陣的盧廣仲唱到「手機錢包鑰匙菸」時，接棒演出的美秀集團主唱狗柏無預警現身，突如其來的首次公開合唱引爆了高潮，他說因為跳脫熟悉的演唱方式，讓這首歌曲成為大魔王。

日本國寶大貫妙子送上多首代表作，用華語「謝謝」表達謝意，暖心叮嚀大家保持健康。壓軸的HYUKOH邀來落日飛車國國助陣，主唱吳赫說國國特地飛到南韓排練，重聚感受真的很開心，像是回到了合作專輯「AAA」的時期。

鶴The Crane受訪時談到觀眾比想像中還多，期待追星HYUKOH，兩度罹患甲狀腺癌的他靠藥物控制病情，常被女友警告注意健康，小兩口非常喜歡「吉伊卡哇」，大讚「劇場版吉伊卡哇：人魚島的秘密」電影比「奧德賽」還好看。

盧廣仲(左)與美秀集團主唱狗柏同台飆唱。（記者王聰賢／攝影）
盧廣仲(左)與美秀集團主唱狗柏同台飆唱。（記者王聰賢／攝影）

精華 FAQ

  • 她演唱的是大S填詞的〈我要去哪裡〉。前奏剛響起時，舞台燈光突然出問題，范曉萱隨即以輕鬆口吻表示重來，讓現場氣氛沒有因此中斷。

  • 她先幽默笑說「大家知道這是什麼月分，我也不知道發生什麼狀況，沒關係！我們現在重來」，還脫口喊「阿彌陀佛喔」，用輕鬆態度化解突發狀況。

  • 除了范曉萱外，盧廣仲、美秀集團、大貫妙子與HYUKOH都帶來演出；其中狗柏驚喜合唱掀高潮，大貫妙子以華語說謝謝，HYUKOH則邀落日飛車國國助陣。

徐熙媛 大S

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