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頑童瘦子腳趾骨折打石膏 加入「本色大亂鬥」帶傷飆唱

記者林士傑／綜合報導
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頑童大淵(左)攙扶瘦子(右)演出。（圖／本色音樂提供）
頑童大淵(左)攙扶瘦子(右)演出。（圖／本色音樂提供）

張震嶽、頑童MJ116、MC HOTDOG（熱狗），連2天舉辦本色祭，其中頑童的瘦子出國度假時受傷，腳趾頭骨折打上石膏，只能坐著演出，最後在大淵協助下起身飆唱，展現敬業態度。

頑童的小春Solo帶來「晃落」、「啥款」等歌曲，面對台下觀眾熱情的水槍攻勢，他笑說：「其實我不太喜歡玩水，但是去年沒跟你們玩到水，感覺又少了點什麼，所以我們就繼續玩水吧。」另外，瘦子、熱狗各自邀請VEWS、Gummy B登台，展現新生代的能量。

由於瘦子需要休養1個月，帶著腳傷加入「本色大亂鬥」，幸而不需要打止痛針，5人坐在高腳椅演唱「當我們混在一起」，接著以不同組合帶來多首歌曲，接近尾聲時，熱狗問張震嶽：「本來颱風要來，老天保佑，讓大家能聚在一起，但是你沒有覺得今年本色祭少一味？」張震嶽把握機會虧爆瘦子：「沒辦法，有人掰咖(台語，跛腳)啊！」熱狗則否認說「怎麼沒有妹」，張震嶽認為是彼此結婚生子的原因，但熱狗秒回「那更需要妹啊」。

熱狗MC HOTDOG帶來多首歌曲。（圖／本色音樂提供）
熱狗MC HOTDOG帶來多首歌曲。（圖／本色音樂提供）

張震嶽送上多首歌曲。（圖／本色音樂提供）
張震嶽送上多首歌曲。（圖／本色音樂提供）

熱狗MC HOTDOG(左起)、頑童大淵跟瘦子、小春以及張震嶽合體掀起高潮。（圖...
熱狗MC HOTDOG(左起)、頑童大淵跟瘦子、小春以及張震嶽合體掀起高潮。（圖／本色音樂提供）

精華 FAQ

  • 瘦子出國度假時不慎受傷，腳趾頭骨折並打上石膏，因而必須帶傷參加演出，也讓他這次只能以較受限的方式上台表演。

  • 由於需要休養1個月，瘦子在本色大亂鬥時坐著高腳椅唱歌，後來在大淵協助下才起身飆唱，展現出即使受傷仍敬業完成演出。

  • 小春演唱時和台下玩水氣氛熱烈，瘦子與熱狗也各邀VEWS、Gummy B同台，尾聲張震嶽與熱狗更互虧今年本色祭少一味，讓現場笑聲不斷。

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