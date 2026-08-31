陳盈潔告別式 宋楚瑜含淚悼念 胡瓜：永遠的大姐

陳盈潔告別式以繡球花、蝴蝶蘭、百合布置。（圖／單程旅行社提供）

為人海派的台灣資深歌手陳盈潔被封為歌壇大姐大過世，家屬在桃園舉辦告別式，胡瓜、龍千玉等星友到場送別，宋楚瑜也難忘她過往的力挺之情。公祭結束後火化，她將跟家人同葬，不過她的家屬希望保留私人空間，因此不透露長眠之處。

陳盈潔晚年久病纏身，家屬不想過於強調離別的悲傷，花藝布置以繡球花、蝴蝶蘭、百合為主，相當典雅，也選擇她帶有笑容的照片，希望她可以放下辛苦，帶著大家對她的記憶與想念，安心地遠行。

宋楚瑜到場送別陳盈潔。（記者沈昱嘉／攝影）

胡瓜稱陳盈潔是永遠大姐，難忘出道以來一路的合作。（記者沈昱嘉／攝影）

王燦10年前跟她在「風水世家」飾演母子結緣，透露她背台詞雖然有點卡，但真情流露的演技大獲好評，先前她在醫院聽見大家的聲音會點頭回應，他哽咽說：「她對晚輩都帶著甜甜笑容。」胡瓜在「明日之星」時跟評審陳盈潔合作8年，上次見面是6年前她到「綜藝大集合」探班，讓他相當難忘。胡瓜稱陳盈潔是永遠的大姐，難忘出道以來一路的合作，難過說「懷著沉重的心來參加告別式，希望她一路好走」。

龍千玉說跟陳盈潔的共同友人10年前過世，在告別式相見後常常聚會，想當初出道時深受陳盈潔照顧，半買半相送給她多套禮服。至於黃乙玲透過許常德傳達對陳盈潔的懷念，龍千玉說跟黃乙玲私下會互相探討提升身心靈、轉念克服困境的方式，「她愈來愈年輕」，曾報名當演唱會嘉賓，黃乙玲說要想一下，代表有機會復出。

親民黨主席宋楚瑜送花籃致意以外，也到場送她最後一程，泛淚透露難忘陳盈潔的力挺之舉。宋楚瑜說陳盈潔就像是自己的老朋友，大讚陳盈潔才華洋溢，在歌壇有很傑出的表現，感性表示：「她在選舉期間幫我很多很多。」因此親自到場表達哀思與懷念。他談到2000年參選總統大選，期間陳盈潔跟康雷全台走透透，花3個月組成螞蟻雄兵助選，且不曾討過一分一毫的報酬，想起這份珍貴情誼，哽咽的他一度停頓，表示：「這種情誼，我到今天還念念不忘。」

後來他常透過康雷表達關心之意，但陳盈潔未曾討過回報，也沒提出任何要求，「她是值得我們懷念和珍惜的人」。

陳盈潔的弟弟代表家屬向大家致意，透露有去醫院陪著陳盈潔，回擊許常德在社群稱家人沒實際關心一事，弟弟感性表示希望還能做一家人，「只是下一次，妳不要再那麼辛苦了。可以多為自己想一點，也不要再什麼事情都往自己身上扛」。

龍千玉不捨陳盈潔離世。（記者沈昱嘉／攝影）

王燦難忘過去與陳盈潔合作點滴。（記者沈昱嘉／攝影）