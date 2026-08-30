北京鎖定拉攏周子瑜 積極招手「唯一要求她答應這條件」

黃燕玲正為女兒子瑜的未來謀算。（取材自Instagram）

周子瑜以南韓 女團TWICE成員身分出道多年，隨著團員陸續拓展個人事業，加上她與所屬公司JYP娛樂的合約傳出將在今年底屆滿，去留問題再次成為焦點。如今有消息指出，中國方面積極爭取她轉換跑道，更傳出以政治表態作為交換演藝資源的條件，引發外界議論。

根據「鏡週刊」報導，熟悉兩岸演藝圈運作的資深經紀人趙少威，近期曾與周子瑜家人接洽，了解她結束南韓合約後赴中發展的意願。消息人士聲稱，這次接觸背後涉及中國涉台系統，目的在於爭取周子瑜成為對中政策宣傳的新對象。

報導稱，中方有意利用中國娛樂產業的龐大資源吸引周子瑜，包括安排她與各地廣電單位、經紀公司及演唱會主辦方合作，並提供更多節目演出及媒體曝光。不過相對應的條件，是希望她公開認同「一個中國」，甚至表達「台灣人就是中國人」等立場，讓原本單純的合約動向牽涉敏感的兩岸政治議題。

對此，趙少威否認雙方接觸與政治因素有關。他透過友人向「鏡週刊」說明，目前與周子瑜之間並沒有簽訂任何合作契約，一切仍停留在接洽階段。由於周子瑜尚未確定是否繼續留在JYP，她的母親仍在和韓方討論合約內容，因此後續合作暫時沒有進展。

趙少威也坦言，現階段相關消息相當敏感，任何一篇報導都有可能左右他與周子瑜未來合作的結果。至於周子瑜最終會留在南韓、另覓新的經紀公司，或將事業重心移往其他市場，目前都尚未定案。

事實上，中國市場對南韓娛樂產業的態度，多年來受到政治關係影響，形成外界所稱的「限韓令」。TWICE雖在亞洲擁有高人氣，過去也難以在中國舉行大規模公開演出。

近年中國對南韓娛樂內容的限制陸續出現鬆動跡象，TWICE也曾赴上海舉辦專輯「STRATEGY」實體簽售活動。倘若周子瑜約滿後離開JYP，中國市場確實可能成為她布局個人事業的選項之一；然而，在政治條件傳聞浮上檯面後，她的去向已不只是經紀合約及演藝規畫問題，也可能牽動兩岸輿論。

子瑜合約到期後發展引發外界關注。（取材自Instagram）