我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／約克維奇5盤大戰輸球「體力明顯跟不上」爆冷遭淘汰

馬杜洛瘦了？首曬穿運動服獄中照片 稱「立場堅定不移」

北京鎖定拉攏周子瑜 積極招手「唯一要求她答應這條件」

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃燕玲正為女兒子瑜的未來謀算。（取材自Instagram）
黃燕玲正為女兒子瑜的未來謀算。（取材自Instagram）

周子瑜以南韓女團TWICE成員身分出道多年，隨著團員陸續拓展個人事業，加上她與所屬公司JYP娛樂的合約傳出將在今年底屆滿，去留問題再次成為焦點。如今有消息指出，中國方面積極爭取她轉換跑道，更傳出以政治表態作為交換演藝資源的條件，引發外界議論。

根據「鏡週刊」報導，熟悉兩岸演藝圈運作的資深經紀人趙少威，近期曾與周子瑜家人接洽，了解她結束南韓合約後赴中發展的意願。消息人士聲稱，這次接觸背後涉及中國涉台系統，目的在於爭取周子瑜成為對中政策宣傳的新對象。

報導稱，中方有意利用中國娛樂產業的龐大資源吸引周子瑜，包括安排她與各地廣電單位、經紀公司及演唱會主辦方合作，並提供更多節目演出及媒體曝光。不過相對應的條件，是希望她公開認同「一個中國」，甚至表達「台灣人就是中國人」等立場，讓原本單純的合約動向牽涉敏感的兩岸政治議題。

對此，趙少威否認雙方接觸與政治因素有關。他透過友人向「鏡週刊」說明，目前與周子瑜之間並沒有簽訂任何合作契約，一切仍停留在接洽階段。由於周子瑜尚未確定是否繼續留在JYP，她的母親仍在和韓方討論合約內容，因此後續合作暫時沒有進展。

趙少威也坦言，現階段相關消息相當敏感，任何一篇報導都有可能左右他與周子瑜未來合作的結果。至於周子瑜最終會留在南韓、另覓新的經紀公司，或將事業重心移往其他市場，目前都尚未定案。

事實上，中國市場對南韓娛樂產業的態度，多年來受到政治關係影響，形成外界所稱的「限韓令」。TWICE雖在亞洲擁有高人氣，過去也難以在中國舉行大規模公開演出。

近年中國對南韓娛樂內容的限制陸續出現鬆動跡象，TWICE也曾赴上海舉辦專輯「STRATEGY」實體簽售活動。倘若周子瑜約滿後離開JYP，中國市場確實可能成為她布局個人事業的選項之一；然而，在政治條件傳聞浮上檯面後，她的去向已不只是經紀合約及演藝規畫問題，也可能牽動兩岸輿論。

子瑜合約到期後發展引發外界關注。（取材自Instagram）
子瑜合約到期後發展引發外界關注。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 報導稱，中方打算透過中國娛樂產業的龐大資源吸引她，包括安排與廣電單位、經紀公司和演唱會主辦方合作，並提供更多節目與媒體曝光機會。

  • 內文指出，中方希望周子瑜公開認同「一個中國」，甚至表達「台灣人就是中國人」等立場，等於把單純的演藝合作與敏感的兩岸政治議題綁在一起。

  • 她與JYP娛樂的合約傳出將在今年底屆滿，目前仍由母親與韓方討論內容，趙少威也表示尚未簽約，周子瑜是否續留、轉往中國或其他市場都還沒有定案。

南韓

上一則

首談離婚陳曉 陳妍希：相信愛情跟相信天長地久是2件事

下一則

電影裡「跩哥老妝」不怎樣？湯姆費爾頓笑虧：我38歲更帥

延伸閱讀

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」
趙露思新戲卡關…轉戰幕後 監製拍短劇

趙露思新戲卡關…轉戰幕後 監製拍短劇
趙露思「無戲可拍」轉幕後 工作室一口氣買下9部影視IP

趙露思「無戲可拍」轉幕後 工作室一口氣買下9部影視IP
孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

熱門新聞

劉嘉玲在社交平台分享為Anna慶生的派對大合照，梁朝偉、張學友同框狀態極佳。（取材自Instagram@carinalau1208）

「九龍女」港星 她62歲生日迎劉嘉玲、梁朝偉、張學友同框祝壽

2026-08-25 21:53
宋威龍在「驕陽似我」中飾演從外科醫生轉行從商的「林嶼森」。(圖／愛爾達電視提供)

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

2026-08-29 21:31
宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

2026-08-30 04:40
趙麗穎身體狀況亮紅燈。(摘自微博)

趙麗穎突發身體不適 已抵現場仍無法登台

2026-08-25 19:47
劉嘉玲曬出梁朝偉開車一起外出的照片。圖／摘自carinalau1208 IG

梁朝偉現身車聚「神獸級」保時捷跑山 載劉嘉玲的是另一台

2026-08-22 21:33
網友感慨，景甜人美又演技好，但感情路卻屢屢受挫。(取材自微博)

景甜情史被起底…「第一任男友」衝熱搜 網友嘆：戀愛像渡劫

2026-08-27 22:43

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛