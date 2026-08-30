首談離婚陳曉 陳妍希：相信愛情跟相信天長地久是2件事

陳妍希在節目上提及離婚與愛情觀。（取材自微博）

女星陳妍希 近日在綜藝節目中首度公開談及與演員陳曉 離婚，面對經紀人形容她「離婚時間有點早」，她以「人只有一條路，只能往前走」回應；她並表示相信愛情的美好，跟相信愛情能天長地久是兩件事，目前也沒有再婚打算。

陳妍希在「我家那閨女」節目中提到離婚時，坦言有遺憾，並未多談細節。談到婚姻觀，陳妍希表示，相信愛情的美好，卻不認為愛情一定能夠天長地久，這個想法與從小父母離婚有關，也讓她逐漸建立心理準備。

目前定居北京的她對於未來是否再婚，則明確表示沒有這樣的打算，認為婚姻並不是人生必須完成的選項，安全感也可以來自自己與家人。

陳妍希談及原生家庭，稱自己從小在很有愛的家庭長大，媽媽的鼓勵式教育讓她「配得感」很高，也讓她堅信「我永遠值得被愛」。

陳妍希的媽媽在節目上被問到，女兒的下一任交往對象建議，直接說「不要找又高又帥的，找個能讓她開心的」。

陳妍希與前夫陳曉因合作「神鵰俠侶」相識，兩人於2015年8月公開戀情，同年10月求婚成功，2016年舉行婚禮，婚禮上的「頭紗吻」一度成為熱門話題；同年12月，兩人的兒子「小星星」出生。

兩人於2025年宣布離婚，當時共同寫下：「感恩遇見，今後各自安好。」