直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
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72歲的台灣藝人陳盈潔本月與世長辭，家人30日在桃園舉辦告別式，親民黨主席宋楚瑜送花籃致意以外，也到場送她最後一程，泛淚透露難忘陳盈潔的力挺之舉。
宋楚瑜說陳盈潔就像是自己的老朋友，大讚陳盈潔才華洋溢，在歌壇有很傑出的表現，感性表示：「她在選舉期間幫我很多很多。」因此親自到場表達哀思與懷念。他談到2000年參選總統大選，期間陳盈潔跟康雷全台走透透，花3個月組成螞蟻雄兵助選，且不曾討過一分一毫的報酬，想起這份珍貴情誼，哽咽的他一度停頓，表示：「這種情誼，我到今天還念念不忘。」
後來他常透過康雷表達關心之意，但陳盈潔未曾討過回報，也沒提出任何要求，「她是值得我們懷念和珍惜的人」。
宋楚瑜因感念陳盈潔長年情誼與昔日助選之恩，特地到桃園告別式送她最後一程，並以花籃表達哀悼與懷念，現場還一度泛淚哽咽。 他表示，陳盈潔在2000年總統大選時，曾與康雷全台走透透，花了3個月組成助選團隊，像螞蟻雄兵般投入選戰，幫忙非常多。 宋楚瑜說陳盈潔從未討過1分1毫報酬，也不曾提出任何要求，後來他也常透過康雷關心她，認為她是值得大家懷念和珍惜的人。
精華 FAQ
宋楚瑜因感念陳盈潔長年情誼與昔日助選之恩，特地到桃園告別式送她最後一程，並以花籃表達哀悼與懷念，現場還一度泛淚哽咽。
他表示，陳盈潔在2000年總統大選時，曾與康雷全台走透透，花了3個月組成助選團隊，像螞蟻雄兵般投入選戰，幫忙非常多。
宋楚瑜說陳盈潔從未討過1分1毫報酬，也不曾提出任何要求，後來他也常透過康雷關心她，認為她是值得大家懷念和珍惜的人。
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