直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

宋楚瑜(右)想起跟陳盈潔的情誼一度哽咽。（記者沈昱嘉／攝影）

72歲的台灣藝人陳盈潔本月與世長辭，家人30日在桃園舉辦告別式，親民黨主席宋楚瑜送花籃致意以外，也到場送她最後一程，泛淚透露難忘陳盈潔的力挺之舉。

宋楚瑜說陳盈潔就像是自己的老朋友，大讚陳盈潔才華洋溢，在歌壇有很傑出的表現，感性表示：「她在選舉期間幫我很多很多。」因此親自到場表達哀思與懷念。他談到2000年參選總統大選，期間陳盈潔跟康雷全台走透透，花3個月組成螞蟻雄兵助選，且不曾討過一分一毫的報酬，想起這份珍貴情誼，哽咽的他一度停頓，表示：「這種情誼，我到今天還念念不忘。」

後來他常透過康雷表達關心之意，但陳盈潔未曾討過回報，也沒提出任何要求，「她是值得我們懷念和珍惜的人」。

宋楚瑜到場送別陳盈潔。（記者沈昱嘉／攝影）