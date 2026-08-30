陳盈潔暖舉救了龍千玉 消失11年黃乙玲有望復出「愈來愈年輕」

龍千玉(左)跟黃西田太太陳靜子到場送別陳盈潔。(記者沈昱嘉／攝影)

因病辭世的台灣歌手陳盈潔今辦告別式，龍千玉到場悼念、透露共同友人10年前過世，兩人在告別式相見後重拾聯絡，常常碰面聚會。她跟黃乙玲都受過陳盈潔的照顧，今透露黃乙玲潛心修佛，整個人愈來愈年輕，也有機會復出。

面對跟陳盈潔的永別，龍千玉直呼相當不捨，當年出道之際經濟拮据，陳盈潔知道後主動說「阿玉，我有一些禮服，妳穿得下，來看一下」，最後半買半相送給她，讓她難忘至今，她說：「希望陳姐在天國可以繼續做她喜歡的事情。」

她強忍悲痛致意之後，談到以前被老師叮嚀要多聽陳盈潔的歌曲，一直以來都很欣賞陳盈潔。至於黃乙玲透過許常德傳達對陳盈潔的懷念，龍千玉說不知情，也沒被告知幫忙轉達。

由於黃乙玲淡出11年，面對各種演出邀約一概拒絕，外界相當好奇她的近況？龍千玉說兩人隔一段時間就會碰面，探討提升身心靈的方式以及轉念克服困境的心態，「她都很好，她現在就是很虔誠的修行，而且她愈來愈年輕，我都跟她開玩笑『如果開演唱會，我要當她的特別來賓』，結果她說她想一下」。代表黃乙玲有機會復出？她低調說有，令人期待。

黃西田的太太陳靜子今到場致意，談到以前大姐在秀場時感情緊密、相當要好，「陳姐最喜歡來我們家吃我煮的東西，常常秀場結束表演後，就來我們家泡茶聊天」，她難過地說真的很不捨，也很懷念過往相處的點滴。