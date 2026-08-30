台片「漫長的告別」監製姜寧爆假投資 導演批：影視蟑螂

姜寧被控要當投資人，最後卻反悔。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 台片《漫長的告別》監製姜寧捲入投資與合作糾紛，蔡姓導演與張姓演員相繼出面指控其承諾落空、酬勞爭議不斷，並提醒影視工作者務必留下完整合約與紀錄。

台灣電影「漫長的告別」監製姜寧與導演張書瑋的合作爭議持續延燒，雙方各自提出說法之際，曾與姜寧合作的蔡姓導演也出面談及自身經歷。他透露，自己多年前曾與姜寧合作，過程中也曾遇到對方提出投資承諾，然而當真正需要對方拿出資金時，卻遲遲沒有下文，最後甚至因此對簿公堂。另外，張姓演員也透露自己曾與姜寧有過劇本合作，當時原本談定以10萬元新台幣(約3100美元)酬勞撰寫劇本，姜寧先支付2萬元定金。完成後，姜寧卻「大綱拿走就反悔」，說「不用寫了」，甚至要求退回1萬7000元，最後等於只願意支付3000元。

蔡姓導演直言自己「吃虧上當」，並以「影視蟑螂」形容姜寧的行事模式。他回憶，約2017年前後開始與姜寧接觸，曾因對方提出投資合作，協助拍攝相關內容，包括MV等，但當真正進入投資階段後，對方卻未依原先說法履行承諾。

蔡姓導演表示，自己曾準備購買約70萬元的電影鏡頭，並依投資合作說法向姜寧提出出資要求，甚至提供帳戶資料，但對方以稅金問題拒絕付款。後來雙方又因拍攝工作的場地、設備及人力費用發生糾紛，最終對簿公堂。他認為，許多合作承諾缺乏完整文字紀錄，也增加後續舉證困難。

張姓演員則表示，當時依姜寧提出的故事背景及角色設定完成劇本，先後投入田調、角色設定與創作，完成後卻被告知「不用寫了」。姜寧要求退回1萬7000元定金，最後實際僅支付3000元。

張姓演員認為，編劇容易面臨大綱或創意被拿走的風險，因此希望提醒其他創作者，劇本合作應重視合約、創作權及作品後續使用方式。

蔡姓導演也呼籲影視工作者提高警覺，所有資金、合約及合作內容都應留下完整紀錄，避免類似爭議再次發生。